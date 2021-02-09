ATSO Başkanı Davut Çetin'den "Kayıt dışı yabancı çalıştırılması engellenmeli" çağrısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde kaçak çalıştırılan yabancıların kayıt içine alınmasını sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, turizm başta olmak üzere pek çok sektörde kaçak çalıştırılan yabancıların kayıt içine alınmasını sağlayacak bir çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Çetin, Turizm Etkinlik ve Eğlence Yatırımcıları Derneği (TEEYAD) yönetiminin ziyaretinde yaptığı konuşmada, sektörün sorunlarını yakından bildiğini ifade etti.

Turizm sektörünün salgından olumsuz etkilendiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

"Umuyorum en kısa sürede Antalya turizmi yeniden iyi bir duruma gelecektir. Salgın nedeniyle aşıda turizm çalışanları öncelikli olması gerektiğini her zaman söylüyorum. Turizm sezonu gelmeden tüm turizm çalışanları aşılanmalıdır. Bu dünya turizm merkezlerine göre bizleri öne çıkaracak bir gelişme olacaktır."

Sektörün yabancı personel çalıştırma konusunda da sıkıntılar yaşadığını ifade eden Çetin, turizmin her alanında yabancı personele ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yabancı personelin kayıt dışı çalıştırılma gibi bir problemle karşı karşıya kaldığını ifade eden Çetin, "Turizm başta olmak üzere, pek çok sektörde kaçak çalıştırılan yabancıların kayıt içine alınması için bir çalışma yapılması uygun olacak. SPA, etkinlik, eğlence ve animasyon kısmında da Türk çalışan bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor." dedi.

Çetin, bu konudaki sorunları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ileteceklerini bildirdi.

"Kayıt dışının önüne geçilmeli"

TEEYAD Başkanı Oktay Arı da geçen yıl salgın nedeniyle zor bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Antalya turizminin bugünlere gelmesinde en büyük paylardan birinin eğlence ve animasyon sektörüne ait olduğunu aktaran Arı, dernek olarak turizm sektörü içerisinde etkilerinin ne kadar yoğun olduğunu göstermek istediklerini kaydetti.

Kendi sektörlerinde ağırlıklı olarak yabancı personel çalıştığını belirten Arı, şöyle devam etti:

"Yabancı işçi çalıştırmak için yaptığımız ödemeler asgari ücretin 1,5 ila 2 katına kadar çıkabiliyor. Bu da çok fazla çalışanın kayıt dışına kaçırılmasına yol açıyor. Yüksek ödemeler nedeniyle yalnızca bizim sektörümüzde değil pek çok sektörde yabancı çalışanların kayıt dışında kalmasına neden olunuyor."

Arı, ATSO'nun kentin en önemli sivil toplum örgütü olduğuna işaret ederek, kendi sektörlerinin yaşadığı sorunlara da çözüm üreteceklerine inandıklarını dile getirdi.

Ziyarette, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayhan Kızılsavaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun