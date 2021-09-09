ATSO Başkanı Çetin, Rusya'nın domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırmasını değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ATSO Başkanı Çetin, Rusya'nın domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırmasını değerlendirdi Açıklaması

ATSO Başkanı Çetin, Rusya'nın domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırmasını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya'nın Antalya ile İzmir'den domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırmasına ilişkin, "Kotayı da sıfırlarlarsa sektör çok daha rahat nefes alır." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya'nın Antalya ile İzmir'den domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırmasına ilişkin, "Kotayı da sıfırlarlarsa sektör çok daha rahat nefes alır." dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaklaşık 10 ay önce Antalya, İzmir'den domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamanın kaldırıldığını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu iki üründe ihracatın tekrar açılmasının gayet iyi olduğuna işaret eden Çetin, yaş sebze, meyve üretimiyle öne çıkan Antalya'daki üretimin ihracata dönmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Çetin, sektörde gelecek aylarda ihracatın başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Rusya'nın bu kararı, Antalya'da hem üretici hem ihracatçı açısından da çok iyi oldu. Dikkat etmemiz gereken bir tek şey var. İhracatını yoğun yaptığımız yaş sebze meyveyi, planlayıp ekmemiz lazım. Eğer planlamadan ekersek, bu sefer iç piyasada yaş sebze, meyve fiyatları ocak, şubatta çok yüksek oluyor. İç piyasayla ihracatı dengeleyebilmek önemli. Bir de kotayı kaldırabilirsek. Rusya ile kota sorunumuz devam ediyor. Kotayı da sıfırlarlarsa sektör çok daha rahat nefes alır. Kotanın hiç olmaması lazım. Sonuçta arz talep dengesi. Rusya Türkiye'den almak istiyorsa alacak. 250 bin ton alır, 300 bin ton alır, bilmiyoruz o rakamları, serbest piyasa ekonomisi. Kotaların da kalkması gerekiyor."

Rusya'nın ocak-temmuz döneminde Türkiye'den en fazla yaş sebze, meyve alan ülke olmasına dikkati çeken Çetin, "Rusya kendi üretimini de artırdı ama kendine yetmiyor. Başka ülkelere de gittiler. Hiçbir ülkeden bizdeki kadar kaliteli ürün alamadılar. Onun için Türkiye'den almak istiyorlar. Bu kotalarla da bunu engellemememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor
Mersin'de yetiştirilen ejder meyvesi, Amerikan askerlerine gönderiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cem Yılmaz Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Diego Umut Meraş Ünal Karaman Burak Yılmaz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ATSO Başkanı Çetin, Rusya'nın domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırmasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 15:33:48. #1.15#

title