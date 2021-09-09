ATSO Başkanı Çetin, Rusya'nın domates ve biber ithalatı kısıtlamasını kaldırmasını değerlendirdi Açıklaması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya'nın Antalya ile İzmir'den domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırmasına ilişkin, "Kotayı da sıfırlarlarsa sektör çok daha rahat nefes alır." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya'nın Antalya ile İzmir'den domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamayı kaldırmasına ilişkin, "Kotayı da sıfırlarlarsa sektör çok daha rahat nefes alır." dedi.

Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın yaklaşık 10 ay önce Antalya, İzmir'den domates ve biber ithalatına getirdiği kısıtlamanın kaldırıldığını duyurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu iki üründe ihracatın tekrar açılmasının gayet iyi olduğuna işaret eden Çetin, yaş sebze, meyve üretimiyle öne çıkan Antalya'daki üretimin ihracata dönmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Çetin, sektörde gelecek aylarda ihracatın başlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Rusya'nın bu kararı, Antalya'da hem üretici hem ihracatçı açısından da çok iyi oldu. Dikkat etmemiz gereken bir tek şey var. İhracatını yoğun yaptığımız yaş sebze meyveyi, planlayıp ekmemiz lazım. Eğer planlamadan ekersek, bu sefer iç piyasada yaş sebze, meyve fiyatları ocak, şubatta çok yüksek oluyor. İç piyasayla ihracatı dengeleyebilmek önemli. Bir de kotayı kaldırabilirsek. Rusya ile kota sorunumuz devam ediyor. Kotayı da sıfırlarlarsa sektör çok daha rahat nefes alır. Kotanın hiç olmaması lazım. Sonuçta arz talep dengesi. Rusya Türkiye'den almak istiyorsa alacak. 250 bin ton alır, 300 bin ton alır, bilmiyoruz o rakamları, serbest piyasa ekonomisi. Kotaların da kalkması gerekiyor."

Rusya'nın ocak-temmuz döneminde Türkiye'den en fazla yaş sebze, meyve alan ülke olmasına dikkati çeken Çetin, "Rusya kendi üretimini de artırdı ama kendine yetmiyor. Başka ülkelere de gittiler. Hiçbir ülkeden bizdeki kadar kaliteli ürün alamadılar. Onun için Türkiye'den almak istiyorlar. Bu kotalarla da bunu engellemememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden