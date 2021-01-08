ATSO Başkanı Çetin'den TFF'ye çağrı Açıklaması

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya'da oynatılması talebinde bulundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunarak, Süper Lig ve alt liglerde ertelenen maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının Antalya'da oynatılması talebinde bulundu.

Çetin, yaptığı açıklamada, dünyanın mücadele ettiği yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) turizm sektörünün de etkilendiğini dile getirdi.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan'ın, Süper Lig'de ertelenen maçlar ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinin Antalya'da oynanması önerisinde bulunduğunu hatırlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Öneriyi sonuna kadar destekliyoruz. Antalya bölgesi sahip olduğu uluslararası spor tesisleri ile Akdeniz çanağındaki en önemli spor turizmi destinasyonu konumunda. Sadece kamp döneminde yerli ve yabancı 2 bine yakın kulübü ağırlıyoruz. Salgın, Antalya ekonomisinin omurgası durumundaki turizmi ve turizme bağlı pek çok sektörü etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonunun maçları, Antalya'da oynatma yönünde alacağı karar, turizm ve bağlı sektörlere can suyu olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı