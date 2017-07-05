Atso Başkanı Çetin'den Öğrencilere Tavsiyeler

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye'nin mesleki eğitim ve nitelikli ara eleman konusunda önemli eksiklikleri olduğunu kaydederek, TEOG sınavı sonrası tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine; mezunlarına teknik ve mesleki beceri kazandıran eğitim kurumlarını tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, liseye kayıt yapacak öğrenci ve ailelerine uyarılarda bulundu. Başkan Çetin, "Bilindiği gibi, TEOG sınavı yapılmış olup, 1 milyon 200 bine yakın öğrenci lise tercihlerini 24 Temmuz'a kadar yapacaklar. Bu aşamada bütün velilerimize ve gençlerimize lise tercihlerinde geleneksel kalıpların dışına çıkarak mesleki ve teknik beceri kazanacak bir alan seçmeleri hususunda tavsiyede bulunmayı yararlı görüyorum. Ülkemizde 5.5 milyon orta öğretim öğrencisinin 1.9 milyonu mesleki ve teknik ortaöğretimde, 2.9 milyonu genel ortaöğretimde, 634 bini dini ortaöğretimdedir. Meslek eğitimine verilen öneme rağmen, mesleki öğretim alan gençlerimizin oranı yüzde 34'te kalmaktadır. Oysa bu oranın yüzde 60'lara çıkması gerekmektedir" dedi.



Klasik fakültelere yönelik tercihlerin geride bırakılması gerektiğini kaydeden Çetin, "Ailelerimiz ve gençlerimiz artık genel lise, teknik olmayan klasik fakülte öğretimi tercihlerini gözden geçirmeli ve genç yaşta mesleki beceri kazanmaya önem vermelidirler. Alan ve konu seçimi lise çağında ve daha çok teknik beceri gerektiren geleceğin mesleklerine dönük olarak yapılmalıdır. Ülkemizde meslek yüksek okullarında okuyan 2.5 milyon gencimizin yalnızca 86 bini bilişim, 357 bini imalat alanındadır; buna karşılık 314 bini yönetim ve idare, 232 bini din bilimleri olmak üzere 1.6 milyon genç sosyal bilimler, kalanı da diğer hizmet sektörleri alanındadır. Yine YÖK verilerine göre 4 milyon lisans öğrencisi içerisinde bilişim alanında okuyan öğrenci sayısı 6 bin 615'ten ibarettir. Bu 4 milyon öğrencinin yalnızca 468 bini mühendislik, mimarlık, imalat, inşaat gibi teknik alanlarda okumaktadır. Lisans öğrencilerinin büyük kısmı sosyal bilimler, sağlık ve diğer hizmet sektörlerine dönük öğretim almaktadır" diye konuştu.



"Gençlerin masa başı işlere, devlet memuru olmaya yönelmesi sağlıklı değil"



Çetin şöyle devam etti:



"Gençlerimizin teknik beceriden yoksun eğitim ve öğretim almaları, masa başı işlere, devlet memuru olmaya yönelmeleri, hem gençlerin hem ekonomimizin geleceği açısından sağlıklı değildir. Gençlerimiz geleceğin teknolojilerini iyi kullanmayı ve bir alanda üretmeyi öğrenerek yetişmeli, mutlaka bir beceri kazanmalı, daha sonra istedikleri takdirde sosyal bilimlere yönelmelidir. İmalat sektöründe bir usta birçok beyaz yakalıdan çok kazanıyor, patron olabiliyor. İmalat sanayimizde eğitimli usta eksikliği yatırım ve üretimi zorlaştıran en önemli sorunlardan birisi olmaya başlamıştır. İşbaşı eğitim programlarına ve istihdam desteklerine rağmen çıraklık-kalfalık-ustalık kariyeri bitmektedir. İmalat sektöründe iyi bir usta birçok beyaz yakalıdan ve resmi görevliden daha fazla kazanmakta, işçi iken işveren olmaktadır. Üretme bilgisi veya teknik beceri aynı zamanda gençlerimizin güven ve kişilik kazanmalarına da katkı sağlamaktadır.



Lise tercihlerinin yapılacağı şu günlerde, ailelerimizi ve gençlerimizi teknik beceri geliştiren bilişim ve imalat sektörü konularına ilgi göstermeye çağırmak istiyorum." - ANTALYA