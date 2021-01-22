ATSO Başkanı Çetin'den, marketlere denetim uyarısı
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ATSO Başkanı Çetin'den, marketlere denetim uyarısı

22.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:56
ATSO Başkanı Çetin'den, marketlere denetim uyarısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, marketlerin hafta sonu satışlarının daha yoğun denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, marketlerin hafta sonu satışlarının daha yoğun denetlenmesi gerektiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, hafta sonu kısıtlama kapsamında kapatılan iş yerlerinin yapamadığı satışların açık olan marketler tarafından yapıldığını ifade etti.

Özellikle zincir marketlerin her ürünü satmasının haksız rekabete yol açtığını savunan Çetin, şunları kaydetti:

"Hediyelik eşya, tekstil, inşaat malzemeleri, kırtasiye, hırdavat gibi ürünlerin satışlarının hafta sonlarında da yapılması bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız için çok büyük bir haksız rekabete yol açmakta. Daha fazla denetim yapılarak, bunun önüne geçilmesi gerekiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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