ATSO Başkanı Çetin: "Çocuklarımıza güçlü ekonomi bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ATSO Başkanı Çetin: "Çocuklarımıza güçlü ekonomi bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" - Haberler
23 Nisan, Antalya, Güncel

ATSO Başkanı Çetin: "Çocuklarımıza güçlü ekonomi bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip...

22.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:02
ATSO Başkanı Çetin:

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın, Türk Milletinin onur ve gurur günlerinden birisi olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bu yıl Korona sorunları nedeniyle evlerimizde olacağız ancak bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl coşkusunu gölgeleyemeyecektir. TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ülkemiz Kurtuluş Savaşı verirken birlik ve beraberliğimizin, ortak aklın ve milli egemenliğin bir simgesi olarak kurulmuştur. Kurtuluş Savaşının en zor günlerinde bu yüce Meclis çalışmış, milli birliğin önemini ortaya koymuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100. yılında da milletimizi birleştiren, ümit ve güven veren, demokrasimizin güvencesi bir kurum olmalıdır. Gönül ister ki; bütün siyasi partiler, liderler bu vesileyle bir araya gelsinler, demokrasimiz adına ortak mesajlar versinler. Ümit ediyorum ki, böyle bir tabloyu da görebiliriz" dedi.

"Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının tarihimizde bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Başkan Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Cumhuriyeti, birçok ülkeden daha uzun bir demokrasi tarihine sahiptir. 23 Nisan 1923'de milli egemenliğin ülkemiz için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda ilk milli bayramı olan bu gün, çağdaş uygarlık yolculuğumuzun da en önemli kilometre taşlarından birisidir. Bu önemli gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından müthiş bir vizyonla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Dünya'da çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek ulusal bayramdır. Bilimin, sanatın, sporun her alanında bilgiyle donanmış, iyi yetişmiş çocuklarımız geleceğimizin teminatı ve en büyük güvencemizdir"

Teknoloji ile iç içe bir neslin yetiştiğini vurgulayan Çetin, "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bünyemizde kurduğumuz ATSO Akademi, İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO ve ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfımız'da çocuklarımız ve gençlerimize ufuk açıcı eğitimler ve çalışmalar sunmaktan, onların geleceğe hazırlanmasına katkı koymaktan mutluluk duyuyoruz. Şanlı tarihimizi yazan kahramanlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri destansı mücadeleden feyz alarak bizler de çocuklarımıza güçlü ekonomiye sahip bir ülke bırakabilmek için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi Haberler
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kimsenin gülmediği paylaşım için özür diledi
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haberler
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Haberler
Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, 'Neden kaçtınız' sorusuna küstah yanıt
Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Halil Sezai Rafet El Roman
Spor Rüştü Reçber Lionel Messi Burak Yılmaz Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: ATSO Başkanı Çetin: "Çocuklarımıza güçlü ekonomi bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 15:25:31. #1.15#
title