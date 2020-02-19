ATSO Başkanı Çetin: "Antalya'nın digital dönüşümde pilot il olmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz"

19.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:01

Antalya 4.0 çalışmasının devam ettiğini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "Antalya'nın, Türkiye'nin dijital dönüşüm yapılanmasında pilot il olmasıyla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.



Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) 2020 faaliyet yılı 2. Kahvaltılı Toplantısı Akra Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantı Başkanlığını ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı'nın gerçekleştirdiği toplantının konuğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin oldu. '2020 Yılında Antalya Ekonomisi ve ATSO Projeleri'nin konuşulduğu toplantıya işadamları katıldı. ATSO ve SİAD güç birliğine dikkati çeken Başkan Davut Çetin, "138 yıllık bir kurumuz şehir için çalışıyoruz, aynı zamanda da ANSİAD gibi diğer SİAD'larla, Antalya'nın kanaat önderleri olarak çok daha fazla istişare yapmamıza gerek olduğunu düşünüyorum" dedi.



ATSO'nun stratejik planlaması olan bir kurum olduğunun altını çizen Çetin, "2016 yılındaki çalışmalarımızda dijital dönüşüm, endüstri 4.0 gibi konular gündemimizdeydi. 2017 yılını Antalya'da inovasyon ve endüstri 4.0 yılı ilan ettik. Antalya'nın endüstri 4.0 denen süreçte hangi seviyede olduğunu öğrenmek için de arkadaşlarımız çalışma gerçekleştirdiler" diye konuştu.



Endüstri 4.0 kavramına sadece sanayi olarak bakılmaması gerektiğinin altını çizen Davut Çetin, "Bu sadece sanayi değil, makinaların birbirleriyle konuşması değil tüm sektörleri, ticaretten tarıma, sanayiden turizme kadar bir çok alanı ilgilendiren geniş kapsamlı bir konu. Yaptığımız çalışmalarda kentin bile 'akıllı' olması gerektiğini gördük, ertesi yıl bu verilerle ilk adım olarak Antalya 4.0 kitapçığımızı çıkarttık" şeklinde konuştu.



"Proje çalışması başlattık"



Yaptıkları çalışmalar neticesinde görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza Antalya'nın Türkiye'nin dijital dönüşüm yapılanmasında pilot il olmasıyla ilgili önerimizi götürdük, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na bu projemizi anlattık, desteklerini istedik ve bu konuyla ilgili bir proje çalışması başlattık. Tarım kentiyiz diyoruz sezonda domates eken çiftçi, sezon sonunda ne ekeceğini bilmiyor, neden, çünkü diğerlerinin ne ekeceğini de bilmiyor. Bu çok basit bir havuz sistemiyle çözülebilecek bir sorun. Bir dönem boyunca hangi ürünün nereden karşılanacağına dair bir veri havuzu oluşturulabilir. Hektarlar belli, sera dönümü belli bunun üzerinden çok rahat şekilde planlanabilir. İşte Antalya'nın bu verilerini toplayacak, topladığı verileri de işleyecek bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Çok büyük yatırımlar değil ama sürdürülebilir olması için istihdamın sağlanması, buradaki verilerin işlenmesi gibi konular söz konusu. Birinci hedefimiz Antalya'nın Türkiyeye örnek olması açısından dijital dönüşümde pilot il olmasını sağlamak. İstanbul'dan sonra dijitalleşme konusunda farkındalığı olan birinci il Antalya, bunu teknoloji buluşmaları etkinliklerimizde de gördük. İstanbul'u baz almıyoruz, zaten orası farklı bir yapı farklı bir ticaret sahası. O neden bu işi Antalya'da başarabilmek tüm Türkiye'ye örnek olacaktır"



"Turizmde rekor kırmaya başladık"



Dünya ve Türkiye gelişmeleri hakkında bilgiler veren Çetin, ekonomiyle ilgili konuşulan her şeyin gündelik olduğunu kaydetti. Başkan Çetin, "Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bunu en etkili yaşayan illerden biri de sanıyorum Antalya. 2016'da yaşadığımız bir kriz 2017'de Antalya'nın çok ciddi olumsuz etkilenmesine ve Türkiye ortalamasında da en kötü il durumuna gelmesine neden oldu. Türkiye özel sektörü o kadar güçlü ve dinamik bir sektör ki 2016'da yaşanan krizi 2018'de aşmaya başladık ve 2019'da kent önceliğimiz olan turizmde rekor kırmayı başardık, tarımda toparlandı" diye konuştu.



Türkiye'nin en büyük probleminin güvensizlik olduğuna dikkati çeken Çetin, ekonomide ve eğitimde reform yapılması gerektiğini söyledi. Çetin, "Fakat siyasi önceliklerimize göre kararlar alınıp, bunlar öteleniyor. Ekonomide birinci önceliğimizin güven olması lazım. Şu anda şirketlerde ve şahıslarda 100 milyar doların üzerinde para bankalarda yatıyor, ekonomiye katılamıyor çünkü ekonomik güvensizlik söz konusu" ifadelerini kullandı.



Güveni sağlamak ve yurt dışından yatırımcı çekmek için hukuk ve adalet düzeninin bir an önce düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Çetin, "Hiç kimse Türkiye'nin hukukuna güvenmiyor, adaletine güvenilmeyen bir ülkenin yurt dışından yatırımcı çekmesi mümkün değil. Bir ara tükiye ekonomisi 17'nci ekonomi olmuştu, şu anda 20'nci ekonomiye geriliyoruz. Bizi şu anda Güney Kore, Endonezya geçti, tabi Endonezya 270 milyon nüfuslu, Hollanda geçti, nüfusları 17 milyon. Ülke büyüklüklerine, nüfusuna bakarsanız ekonomilerine bakarsanız Türkiye nüfusu giderek geri gidiyor. 2018'de yaşanan ekonomik krizin de etkileriyle birlikte şu anda kırmızı çizgiye geldik. 20'nci ekonomiden de geriye düşmemek adına elimizden gelen çabayı da göstermemiz gerekiyor. Şu anda günümüzü kurtarıyoruz, maalesef ekonomiyle, adaletle ilgili bir girişim göremiyoruz" dedi.



Toplantı, soru ve cevapların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA