Atso Başkanı Çetin Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali'nin açılışına katıldı. ATSO Başkanı Çetin, "Tam bir güç birliği içinde Türkiye Festivali'ndeyiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) koordinasyonunda düzenlenen festivale, TOBB ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunun yanı sıra, valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları destek verdi. Çok yoğun ilgi altında Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali kentin en ilgi çekici noktalarından biri olan Krasnaya Presnya'da düzenleniyor.

Festivalin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, açılışın ardından alanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Atılgan, Ayhan Kızılsavaş, Cahit Şahin ve turizm setktör temsilcileriyle birlikte gezdi.

"Tam bir güç birliği içinde buradayız"

Festivalin Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon olduğunu ifade eden Başkan Davut Çetin, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festivalin geçen yıl olduğu gibi Moskovalılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandığını bildirdi. Festivalin açılışına katılarak sektör temsilcilerine destek veren ve yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür eden Davut Çetin, "Antalya olarak Valimiz Münir Karaloğlu'nun da büyük desteğiyle, özel sektör ve turizmcilerimizle birlikte tam bir güç birliği içinde buradayız. Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerine büyük katkı sağlayacak olan festivalde ticari ürünlerimizi ve kültürümüzü Rus halkına tanıtma fırsatımız olacak" dedi.

"Misafirperverliği Antalya standında sunuyoruz"

Rusya'nın Antalya ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğuna da değinen Başkan Davut Çetin, "Antalya ekonomisi için en büyük pazarlardan biri olan Rusya'nın kentimiz için nasıl bir öneme sahip olduğunun farkındayız. Türkiye Festivali nedeniyle ülkemizin ve şehrimizin misafirperverliğini, çeşitli örneklerle kurduğumuz Antalya standında sunuyoruz. ATSO olarak bu stantta biz de yerimizi aldık. Burada Antalya Kültür Sanat'ın hediyelik eşyaları ile Antalya'mızı tanıtan hediyelik eşyaları alana gelen ziyaretçilere dağıtıyoruz. Ülkemizin ve ilimizin tanıtımına katkı koyması bakımından Türkiye Festivali'nin başarılı geçmesi en büyük temennim" şeklinde konuştu.

Festivalde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda sektör temsilcileriyle de bir araya geldi. - ANTALYA