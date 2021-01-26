ATSO Antalya'ya "önem katanları" ödüllendirecek

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Kente Önem Katanlar" (KÖK) ödülleri için başvurular başladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Kente Önem Katanlar" (KÖK) ödülleri için başvurular başladı.

ATSO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilki düzenlenen ve inovasyon, dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, Antalya araştırması ve basın gibi kategorilerin yer aldığı KÖK'te, bu yıl ilk kez "Hizmet İhracatı" kategorisi de olacak.

KÖK markasıyla sürekli hale getirilmek istenen ödüllendirme ile kentte fark yaratan kişi ve kurumları gururlandırmak, takdir etmek amaçlanıyor.

Ödül için başvuranlardan, 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirmiş oldukları bir çalışmayı anlatmaları istenecek. Daha önce başvuru yapılan çalışmalar katılım dışı bırakılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATSO Başkanı Davut Çetin, "Döviz Kazandırıcı Hizmetler ana kategorisi altında yer alan ihracat-genel, tarım ihracatı, konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri kategorilerine hizmet ihracatı kategorisi de eklendi. Hizmet ihracatı; konaklama tesisleri ve seyahat acenteleri dışındaki hizmet sektörlerini kapsayacak. Hizmet ihracatında, bir milyon ABD doları ve üzerindeki, diğer kategorilerde ise 4 milyon ABD doları ve üzerindeki beyanlar değerlendirmeye alınacak." ifadelerini kullandı.

Çetin, bu yıl sosyal sorumluluk büyük ödülü kapsamında, Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir uçak bakım hangarı yaptırmayı planladıklarını da bildirdi.

Ödül almaya hak kazanan başvuru sahiplerine ödülleri ise ATSO'nun 139. kuruluş yıl dönümü olan 3 Nisan 2021'de düzenlenecek törenle verilecek.

Tüm kategoriler, başvuru koşulları, başvuru ve ödül takvimi ile online başvuru formlarına "www.kenteonemkatanlar.org" sayfasından ulaşılabilecek. Başvurular 25 Şubat 2021'de sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci