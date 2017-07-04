Atso 90 Kişiyi Altın Bilezik Sahibi Yapacak

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) 'Yemeği Sanata Servisi Zerafete Çevirenler' isimli AB destekli projesinde eğitimler sürüyor.



Toplamda 90 kişinin eğitime katıldığını belirten ATSO Başkanı Murat Kırlangıç, "Bu projeyle 43 aşçı ve 47 servis elemanı yetişecek ve turizm sektörümüze katkı sağlayacaklar" dedi.



Bu yıl 500 bin ziyaretçi sayısına erişilen şehirde bir milyon turist hedefine ulaşmanın fikir üretme, çalışma ve gayret isterken turizmde başarı hikayesi yazılmasının memnun ayrılan turistlerin olmasıyla sağlanabileceğini belirten Murat Kırlangıç, "Bunun için de hizmet kalitesini üst seviyede tutabilecek insan kaynağına yani nitelikli ve kalifiye elemanlara ihtiyacımız var. Kalifiye eleman ihtiyacı ilimiz turizm sektörünün kanayan bir yarası haline gelmiştir. Hem hedeflediğimiz turist sayısına ulaşabilmek hem de hedefe ulaştığımızda hizmet kalitesini düşürmemek için bugünden kalifiye eleman eksikliği sorunumuzu çözmek zorundayız. İşte bu amaçla, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası olarak turizm sektörümüzün kanayan yarasına çözüm bulmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı desteği ile Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II programı kapsamında 'Yemeği Sanata Servisi Zerafete Çevirenler' isimli projemiz sürüyor" diye konuştu.



Kırlangıç, ATSO Meclis Başkanı Hasan Ergen ile birlikte süren eğitimleri yerinde inceleyip kursiyerlerle görüştü. - AMASYA