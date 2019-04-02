Atsız Avşın Yılmaz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Toroslar belediye başkan adayı olan Atsız Avşın Yılmaz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Toroslar ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Atsız Avşın Yılmaz isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Toroslar adayı Atsız Avşın Yılmaz kimdir? MHP Mersin Toroslar adayı Atsız Avşın Yılmaz yüzde kaç oy aldı?

Atsız Avşın Yılmaz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Toroslar belediye başkan adayı olarak gösterilen Atsız Avşın Yılmaz Toroslar ilçesinde % 41,75 oranında oy almıştır. Toroslar ilçesinde % 41,75 oranında oy olan Atsız Avşın Yılmaz adlı MHP adayı toplamda 68.623 adet oy sayısına ulaştı.

Atsız Avşın Yılmaz Kimdir?

1975 yılında Mersin'de doğdu. Selçuk Universitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık yapıyor. Evli ve 2 çocuk babası. İngilizce biliyor.

Mersin Toroslar ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.