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Tenis, Spor

ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı

Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.

12.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:57
ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı

Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.

6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde: - Miami Açık- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası- Hassan II Grand Prix- The Rolex Monte-Carlo Masters- Barcelona Açık - Banc Sabadell

- Macaristan Açık


Kaynak: DHA

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