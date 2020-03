ATP: Müsabakalar 6 hafta boyunca askıya alındı Koronavirüsün dünya geneline yayılmasıyla spor organizasyonları askıya alınmaya devam ederken, tenis de bu salgından etkilenen sporlar arasına adını yazdırdı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği'nden (ATP) yapılan açıklamada, müsabakaların 6 hafta boyunca askıya alındığı belirtildi.

6 haftalık süreç boyunca iptal olan erkek tenis müsabakaları şu şekilde: - Miami Açık- The Fayez Sarofim & Co U.S. Erkekler Toprak Kort Turnuvası- Hassan II Grand Prix- The Rolex Monte-Carlo Masters- Barcelona Açık - Banc Sabadell

- Macaristan Açık

Kaynak: DHA