ATP Cup'ta şampiyon Rusya
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ATP Cup'ta şampiyon Rusya

07.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:42
ATP Cup'ta şampiyon Rusya

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda İtalya'yı 2-0 yenen Rusya şampiyon oldu.

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda İtalya'yı 2-0 yenen Rusya şampiyon oldu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 12 ülkenin katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva, Rusya ile İtalya arasındaki final mücadelesiyle sona erdi.

Finalin ilk maçında tek erkeklerde dünya 8'incisi Rus Andrey Rublev, klasmanın 17'nci sırasındaki İtalyan Fabio Fognini'yi 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

İkinci maçta ise dünya 4 numarası Rus Daniil Medvedev, klasmanın 10'uncu basamağındaki İtalyan Matteo Berrettini'yi 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Rusya böylece, İtalya karşısında 2-0'lık galibiyete ulaşarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Geçen yıl Avustralya'nın Brisbane, Perth ve Sidney kentlerinde 24 ülkenin katılımıyla ilk kez düzenlenen turnuvayı, İspanya'yı 2-1 yenen Sırbistan kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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