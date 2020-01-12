ATP Cup'ta İspanya'yı finalde yenen Sırbistan şampiyon oldu

12.01.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:37

Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı ATP Cup Tenis Turnuvası'nda İspanya'yı 2-1 yenen Sırbistan şampiyon oldu.



Avustralya'nın Brisbane, Perth ve Sidney kentlerinde, 24 ülkenin katılımıyla ilk kez düzenlenen turnuva, İspanya ile Sırbistan arasındaki final mücadelesiyle sona erdi. Euronews.com'da Görüntüle