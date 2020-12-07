Atom ismini verdiği karışıma talep yağıyor

-Atom ismini verdiği karışıma talep yağıyor

TOKAT - Tokat'ta, bir aracının arı ürünlerinden ettiği "atom" isimli karışıma talep yağıyor.

Korona virüs salgınının yaygınlaşmasının ardından vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmek için doğal ürünleri tercih ediyor. Tokat'ın Erbaa ilçesinde arıcılık yapan Süleyman Önal, antioksidan özelliği ile bilinen propolise salgın döneminde ilginin arttığını söyledi. Önal; Propolis, arı sütü, bal ve poleni karıştırarak 'Atom' ismini verdiği özel bir karışım hazırladı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen karışıma talep yağıyor. Önal, atım ismini verdiği karışımı yurdun her yerine gönderiyor. Konuşla ilgili açıklama yapan Önal, "Korona virüs salgınına karşı bağışıklığı güçlendirmek için bal ve bal ürünleri tercih ediliyor. Özel bir karışım hazırlayarak Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Hem bağışıklık sistemi, hem güç kuvvet vermesi için stresten uzak durmaları için insanlarımıza özel karışım yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR