Atom Enerjisi Ajansı: Çernobil bölgesindeki yangınlar insan sağlığı için tehdit oluşturmuyor
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Atom Enerjisi Ajansı: Çernobil bölgesindeki yangınlar insan sağlığı için tehdit oluşturmuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Ukrayna'da Çernobil faciasının bölge yakınlarında yaşanan orman yangınlarının "insan sağlığı için herhangi bir risk teşkil etmediğini" açıkladı.

24.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 22:50
Atom Enerjisi Ajansı: Çernobil bölgesindeki yangınlar insan sağlığı için tehdit oluşturmuyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Ukrayna'da Çernobil bölgesi yakınlarında çıkan orman yangınlarının "insan sağlığı için herhangi bir risk teşkil etmediğini" açıkladı.

UAEA, Ukrayna'dan aldığı veriler ışığında yaptığı açıklamasında, 34 yıl önce dev bir çevre felaketine neden olan Çernobil Nükleer Santrali yerleşkesi etrafındaki bölgedeki son yangınların havada radyoaktif partikül oranında "herhangi bir tehlikeli artışa" neden olmadığını açıkladı. " Ülkede, ölçümlerdeki radyasyon seviyesi artışı çok az miktarda ve insan sağlığını tehdit etmiyor" denildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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