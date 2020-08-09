Atom bombası kurbanları Nagasaki'de anıldı
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Atom bombası kurbanları Nagasaki'de anıldı

Amerika'nın Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler felaketin 75. yıl dönümünde Nagasaki'de düzenlenen törenle anıldı.

Atom bombası kurbanları Nagasaki'de anıldı
09.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 09.08.2020 10:18

Amerika'nın Japonya'ya yönelik ikinci atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler felaketin 75. yıl dönümünde Nagasaki'de düzenlenen törenle anıldı.

ABD'nin Japonya'ya yönelik atom bombası saldırılarından ikincisinin hedefi olan Nagasaki'de hayatını kaybedenler felaketin 75. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Şehirde bulunan Barış Parkı'nda gerçekleştirilen törene Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Nagasaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve "hibakusha" olarak bilinen savaş mağdurları ile yakınları katıldı. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlı katılımcının kabul edildiği etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 500 kişi, bombanın patladığı an olan 11.02'de sessizliğe bürünerek saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. 185 bin 982 savaş kurbanının isimlerinin simgesel anıt mezara bırakıldığı törende, öğrencilerden oluşan korolar barış şarkıları söyledi.

Hükümete çağrı

Törende söz alan ve barış deklarasyonunu dünya kamuoyuna okuyan Nagasaki Belediye Başkanı Tomihisa Taue, etkisini sürdüren Covid-19 salgını ve nükleer silah sorunlarını dünyadaki herkesi etkileyen iki konu olarak niteledi. Japonya hükümetini 3 yıl önce kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı imzalamaya çağıran Taue, "Nükleer silahlı devletler ve nükleer şemsiye altındaki ülkeler arasında böyle bir anlaşma için çok erken olduğuna dair sesler yükseldi. Hayır değil. Aksine, nükleer silah kullanımını engellemek için çok geç" ifadelerini kullandı.

Başbakan Abe söz verdi

Japonya Başbakanı Shinzo Abe ise, konuşmasında Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na değinmekten kaçındı. Buna rağmen ülkesinin nükleer silahsızlanmaya katkıda bulunacağını söyleyen Abe, "Kalıcı barış için duaların devam ettiği Nagasaki'de Japonya'nın nükleer silahların olmadığı bir dünyayı gerçekleştirmeye yönelik kararlılığını sürdüreceğine söz veriyorum" şeklinde konuştu.

Binlerce kişi hayatını kaybetmişti

İkinci Dünya Savaşı'nın son perdesinde ABD ilk atom bombası saldırısını 6 Ağustos'ta Hiroshima'ya gerçekleştirmiş, 9 Ağustos'ta ise Nagasaki ikinci atom bombasının hedefi olmuştu. Saldırılar sırasında 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetmiş, takip eden yıllarda da binlerce savaş kurbanı radyasyon kaynaklı hastalıklara maruz kalmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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