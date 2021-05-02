Atölyesini süpürdüğü faraştan "ney" yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atölyesini süpürdüğü faraştan "ney" yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Hatay'ın Erzin ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan Mesut Gökoğlu, yağladığı neyini kuruması için astığı yerden çocuklar alıp kasnaklı uçurtma yapınca çareyi atölyesini süpürdüğü faraştan ney yapmakta buldu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde edebiyat öğretmenliği yapan Mesut Gökoğlu, yağladığı neyini kuruması için astığı yerden çocuklar alıp kasnaklı uçurtma yapınca çareyi atölyesini süpürdüğü faraştan ney yapmakta buldu.

Erzin'de Proje İmam Hatip Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan Mesut Gökoğlu, üniversite yıllarında ney üflemeye merak saldı. Çevresinde ney üfleyen olmadığı için merakını gideremeyen Gökoğlu'nun karşına yıllar sonra çıkan bir arkadaşı ney üflemesine öncülük etti. Kendisine Şeb-i Aruz törenlerinde de üflenmiş bir ney satın alan Gökoğlu, neyini yağladıktan sonra yağın süzülmesi için neyini atölyesinin önüne astı. Okula gidip geldikten sonra atölyesinin önünde uçurtma yapan çocukları gören Mesut Gökoğlu'nun gözleri kuruması için astığı neyini aradı. Neyinin yerinde olmadığını gören Gökoğlu, çocukların yaptığı uçurtmada kullandıkları kamışın kendisinin neyi olduğunu fark etti. Çocuklara engel olmak yerine mutluluklarına ortak olan Gökoğlu, çocuklarla birlikte uçurtmayı tamamladı. Yılladır üflediği neyin bir de uçtuğunu görmek isteyen Gökoğlu, sokakta çocuklar gibi uçurtmayı uçurmaya çalıştı.

Neyin uçurtma olduğu gün arkadaşı ile beraber hicaz çalışması olan Mesut Gökoğlu, arkadaşına verdiği sözü tutamamanın üzüntüsünü yaşamaya başladı. Ne yapacağını bilmeksizin faraşla atölyesini süpüren Gökoğlu, faraşa baktığında faraşın sapından ney yapabileceğini düşündü. Uçurtma olan neyinin de parçalarını kullanarak faraşın sapından ney yaptı. Üflediğinde notaların da çıktığını gören Gökoğlu, faraştan yaptığı neyle arkadaşına verdiği hicaz çalışması sözünü yerine getirmiş oldu. Severek üflediği neyini kendi elleriyle uçurtma yapmanın üzüntüsünü "Doktorun kendi çocuğunu ameliyat ediyormuş gibi hissettim" sözleriyle anlatan Gökoğlu, neyinin kendisi için çok değerli olduğunu kaydetti. - HATAY

Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı
Atölyesini süpürdüğü faraştan 'ney' yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Kayıp atları savcılığa bildiren veteriner işleri müdürüne 'ihmal' soruşturması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atölyesini süpürdüğü faraştan "ney" yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:26:07. #1.14#

title