Atölyesini eve taşıdı, sokağa çıkamayan çocukları ile boyama yaptı

DÜZCE (İHA) – Boyama sanatı ile ilgili atölyesi bulunan Aylin Özkan, korona virüs ile mücadele kapsamında atölyedeki çalışmaları eve taşıdı. Çocukları ile birlikte vakitlerinin büyük bir kısmını biblo boyaması ile geçirdiklerini belirten Özkan, sokağa çıkmayan çocuklu ailelere de önerilerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı Korona virüs ile mücadele kapsamında çocukların sokağa çıkmasını kısıtlamasının ardından, Düzce'de boyama sanatı ile ilgilenen Aylin Özkan, atölyesini kapatarak çocuğuna bakmak için evde kalmaya başladı. Çocuğunun bakımını yaptığı esnada atölyesinde ki işlerini de eve getiren Aylin Özkan, vaktinin büyük bir bölümünü biblo boyaması ile sürdürünce evde bulunan diğer çocuklarda annesinin yaptıklarını merak ederek boyamaya başladı. Çocukları ile birlikte hobi olarak başladığı biblo boyamayı farklı boyutlara taşıyarak evdeki atıl malzemeleri de kullanan Aylin Özkan, sokağa çıkamayan ailelere de önerilerde bulunarak "Bu tamamen bir hobi. El becerimde biraz kuvvetli. Bu yüzden başladım becerebildiğimi de gördüm devam ettim. 7 yıldır bu hobi ile uğraşıyorum. Küçük bir atölyem var. Korona virüs ile mücadele kapsamında çocuklarla evde hobi yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarla terapi gibi oluyor boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. El becerimizi gideriyoruz, can sıkıntımızı gideriyoruz. Bu tarz şeylerle uğraşmak hem zihin geliştiriyor hem el becerilerini geliştiriyor. Bu bize terapi gibi oluyor" dedi.

"Atıl malzemeleri atmıyoruz, yeniliyoruz"

Özkan, evde kullanmadıkları eskimiş yıpranmış olan malzemeleri atmadıklarını ve bunları yenilediklerini belirterek "Her şeye göre dönüşüm yapabiliyoruz. Bir tepsi olur, sehpa olur masa olur her şeyi yapabiliyoruz. Mesela ben koltuklarımı kendim değiştirdim. Yüzlerini kapladım, boyalı olan alanlarını boyadım. Mobilyaları değiştirebiliyoruz aklınıza gelebilecek her şeyi atıklardan yapabiliyoruz. Vatandaşlar evde hiçbir şey yapamıyorlarsa herhangi bir kırtasiyeden bu boyalardan bulabilirler. Eski kendi eskilerini bile boyasalar sehpası olur, mutfak dolabı olur, yer kaleboduru hatta banyo dahil biz her şeyi bu boyalar ile boyayabiliyoruz. Onlarda evlerinde boyama yapabilirler" diye konuştu.

"Vakitlerimizin çoğunu biblo boyayarak geçiriyoruz"

Annesinin hobisine merak salarak Korona virüs salgını sürecinde evde kalan Tuana Özkan'da, herkesin evlerinde rahat bir şekilde çalışma yapabileceğini ifade ederek "Annem buna başlayınca bende merak saldım. Bir iki boyama yapınca zaten alışıyorsunuz. İlk önce odamdaki eski eşyalarımı boyayarak başladım. Daha sonra annemin getirdiklerini boyamaya başladım. Daha sonra geliştirdim ve daha da artırdım boyama isteğini. Herkesin boyayabileceği nesneler var. Çok ayrıntıya girilebilecek nesnelerde var. Herkes kendisine göre boyama yapabilir. Benim ahşap boyama dışında başka hobilerimde var ama bunlarla evde kalmam daha kolay oldu. Daha fazla bunlarla oyalanarak vaktimi geçiriyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığının evde kal çağrısına uyan Özkan ailesi, biblo boyamanın yanı sıra, evin dört bir yanında atıl malzemelerle evde yeniden düzenleme yaptı. Evin duvarlarında da boyama çalışması yapan aile herkesin evlerinde kırtasiyeden aldığı ürünlerle vakit geçirebileceklerini önerdi. - DÜZCE

