"Atölyem Evde" projesi hayata geçirildi

Kars Fen Lisesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilerin projelerinden geri kalmaması için "Atölyem Evde" projesi hayata geçirildi.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül, AA muhabirine, öğrencilerin pratik eğitimlerini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Laboratuvardaki malzemelerin boş kalması yerine bunları öğrencilerin değerlendirmesi gerektiğini düşünerek böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Bülbül, "Atıl durumda bulunan Tasarım ve Beceri atölyesindeki malzemeleri evlerinden çıkamayan öğrencilerimize ulaşmasını sağlıyoruz." dedi.

Bülbül, "Atölyem Evde" projesiyle Türkiye'deki laboratuvarda boş duran malzemeleri kullanarak aktif hale getirmeyi planladıklarını anlatarak, "Amacımız, öğrencilerin kodlama ile ilgili becerilerinin gelişirken aynı zamanda okulla olan irtibatlarını koparmamak. Hazırladığımız kargoları onlara ulaştırarak atölyeyi evlerine taşıyoruz. Öğrenci kutuyu açarak atölyedeymiş gibi kodlamayı öğrenecek, kodlama ile ilgili materyalleri kullanacak, hazırladığımız videoları izleyecek ve bu kutuyu bitirdikten sonra diğer arkadaşlarına gönderip, başka bir arkadaşından da başka bir kutuyu alacak." diye konuştu.

Fen Lisesi Müdürü Kemal Alin de öğrencilerin salgından etkilenmemesi için böyle bir projeyi başlattıklarını ifade ederek, "Tasarım ve beceri atölyemizde robotik kodlamaya ait bir proje gerçekleştirdik. Robotik kolama konusunda öğrencilerimize, elimizdeki materyalleri ulaştırıp onları evlerinde bu çalışmalara hız vermeleri salgından etkilenmemeleri çalışmalarına destek olmak amacıyla bu işe başladık. Okulumuzun Kafkas Üniversitesiyle, Fen Lisesi arasında özelliklede bilimsel çalışmalar olsun, bir iş birliği protokolü çerçevesinde bu işe el attık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan