Atölyeler aralıksız çalışıyor
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Atölyeler aralıksız çalışıyor

Atölyeler aralıksız çalışıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerde kullanılan kent mobilyaları ve aksesuarlar tamamen Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde üretiliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gerçekleştirilen projelerde kullanılan kent mobilyaları ve aksesuarlar tamamen Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki atölyelerde üretiliyor.

Kent mobilyaları ve aksesuarların Süleymanpaşa Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilmesi sayesinde proje maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlanıyor. Atölyelerde bank ve pergolelerin demir aksamları, aydınlatma ekipmanları, kamelya, geri dönüşüm kutuları gibi birçok ürünün ve kent mobilyalarının imalatının yanı sıra belediye bünyesindeki araçların bakım ve onarım işleri de gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Şehrimizin birçok noktasında ihtiyaç duyulan ahşap ve demir ürünlerin imalatını kendi personelimiz ve kendi ürünlerimiz ile yapıyoruz. Bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlamış oluyoruz. Örnek vermek gerekirse Rumeli İskelesi'nde, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda yer alan donatıların tamamını, işleri ihale etmeden kendi atölyelerimizde üreterek milyonlarca lira kar etmiş olduk. Halihazırda devam eden projelerimizde de bu politikayı sürdürüyoruz. Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor, vatandaşlarımızın bize emanet ettiği görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Atölyeler aralıksız çalışıyor
Atölyeler aralıksız çalışıyor
Atölyeler aralıksız çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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