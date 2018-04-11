Atölyeden, Marka Çıkardı

Çankırı'da genç bir girişimci, mobilya atölyesini Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) aldığı hibe desteği ile modern bir fabrikaya dönüştürerek, 10 ülkeye ihracat yapan bir "marka" haline getirdi. Bu başarısı ile gençlere örnek olan girişimci Çankırı'nın Eldivan ilçesinde olmaz denileni yaparak önemli bir başarıya imza attı.

Çankırı'da yıllar önce babasından devraldığı mobilya atölyesini kardeşi ile birlikte işleten Turgay Silahsız, yakın iş çevresinin tavsiyesi ile UZKA'ya proje sundu. Sunduğu proje ile ajanstan hibe desteği almaya hak kazanan genç girişimci hayalindeki markayı oluşturma imkanı elde etti.

"Atölyeden çıkan marka ile 10 ülkeye ihracat yapıyor"

Çankırı'da hayata geçirdiği bu yatırım sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazarlara açılma imkanı elde eden genç girişimci Turgay Silahsız, bu gün geldiği noktada 10 ülkeye ihracat yapabilecek kapasiteye erişti.

Atölyeden, modern bir fabrikaya uzanan süreçte başarı hikayesini anlatan Silahsız, şunları kaydetti:

"Daha önce az sayıda elemanla üretim yapmaya çalıştığımız atölyeden, KUZKA'nın da hibe desteği ile modern bir fabrika yatırımı gerçekleştirdik. Yaptığımız bu yatırım sonrasında istihdam ettiğimiz personel sayımız tanıtım ve markalaşma sürecine bağlı olarak 70 kişiye çıktı. Üretim kapasitemiz tam 3 kat arttı. Hibe desteği ile almış olduğumuz yeni makinalar sayesinde ürün gamımız genişledi. İş süreçlerindeki yüzde 20'lik kaybımızı ortadan kaldırdık. Hareketli konveyör sistemi sayesinde üretim süreci aksamadan devam ediyor. Üretimde kesinti yaşamıyoruz. Üretim fabrika sonuna kadar aynı şekilde devam ediyor. Her aşamada ayrı ayrı makinalarda işlenen suntalar, fabrikanın son bölümünde paketli halde demonte mobilyaya dönüşüyor. Markalaşma çalışmaları sürecinde ise yurt içi ve yurt dışı bayi ağı oluşturduk. Bu sayede yurt dışında ağırlığını Fransa, Libya, İsrail, Sudi Arabistan, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Lübnan'ın oluşturduğu tam 10 ülkeye mobilya ihraç etmeye başladık. İhracattan elde ettiğimiz tecrübe ile de marka tanıtım faaliyetlerimizi hızlandırdık. Ürünlerimizin yurt dışında hem tanıtımını yapmak hem de satışını hızlandırmak amacıyla Fransa'da yerel bir AVM ile ortaklık kurduk. Bu sayede satış ve pazarlama imkanlarımız daha da kolaylaştı. Markalaşma süreçlerimize önemli katkı sağladı."

Silahsız, Çankırı'dan bir marka çıkarma mücadelesini başararak önyargıların kırılmasını sağladıklarını sözlerine ekledi. - ÇANKIRI