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Atölyeden geziye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Atölyeden geziye

Kahramanmaraş'ta bir süre önce 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri projesi katılımcılarına yönelik gezi programı düzenlendi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir süre önce 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak hayata geçirilen İleri Yaş Atölyeleri projesi katılımcılarına yönelik gezi programı düzenlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Malatya'nın Darende ilçesine düzenlenen gezi programında, İleri Yaş Atölyesi katılımcıları, Somuncu Baba Türbesi başta olmak üzere birçok konumu ziyaret etme imkanı buldu.

Ulu çınarlar; hiç görmedikleri ve gitmek istedikleri Somuncu Baba Türbesi'ne gezi imkanı sunulduğu için memnuniyetlerini ifade etti.

Atölyeler kapsamında yaşlı vatandaşlar; bir yandan çini, seramik, müzik, sanat ve ileri yaş başta olmak üzere 4 branşta eğitim alırken, diğer yandan da düzenlenen etkinliklerle sosyal hayata katılımları artıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Atölyeden geziye

Atölyeden geziye

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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