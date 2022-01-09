Atölyede hastalıklarını unutuyorlar

Fatih ve Şenay Dost çifti, 10 yıl önce kurdukları atölye ile çok sayıda kursiyeri usta öğretici olarak yetiştirdi. Çift, son olarak çeşitli hastalıklara sahip ev kadınlarını bir araya getirerek, el sanatları kursu vermeye başladı. 2 ay önce başlayan kursta ahşap, seramik, polyester ve rölyef alanlarında eğitim gören 30 kursiyer, hem aile ekonomilerine katkıda bulunuyor hem de hastalıklarını unutup sosyalleşiyor.

"Çoğunlukla hasta olan bayan arkadaşlarımız var, onlara yardımcı olmak amacıyla buradayız. Kanser hastası, beyin ve sinir hastası olan, farklı hastalıkları olan, psikolojisi bozuk olan arkadaşlarımız var. Bunun yanı sıra kaynanasından, kocasından, çocuğundan şiddet gören arkadaşlarımız var. Bunların burada hobi amaçlı boyayla, ahşapla, seramikle, polyesterle buluşturduk. Bu arkadaşlarımızın burada düşüp kalkması, hastalanması, bazen ilaç yetiştirmemiz dahil olmak üzere çok şey gördük. Aslında arkadaşlarımızın bir hedefleri var; biz de hoca olabilir miyiz? Tabii ki de olabilirler. Onlara ümidi, sevgiyi ve muhabbeti aşıladık. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hasta olan kadınlarımıza, ablalarımıza inşallah usta öğretici belgeleri verilecek, kendi arkadaşlarına örnek olacaklar."