Atölye Modern yaz aylarında da çevrim içi etkinliklere devam edecek
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Atölye Modern yaz aylarında da çevrim içi etkinliklere devam edecek

İstanbul Modern'in bahar döneminde ilk defa çevrim içine taşıdığı yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, yaz aylarında da etkinliklere devam edecek.

Atölye Modern yaz aylarında da çevrim içi etkinliklere devam edecek
22.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:22

İstanbul Modern'in bahar döneminde ilk defa çevrim içine taşıdığı yetişkinlere yönelik seminer programı Atölye Modern, yaz aylarında da etkinliklere devam edecek.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında her yerden erişilebilir hale getirilen seminer dizisinde yaz ayları boyunca sanat tarihi dersleri verilecek.

Modern ve çağdaş sanata dair temalar üzerinden tarihsel bir perspektifle yeni bir bakış sunan seminerler, birbirini tamamlayan dört ayrı dersten oluşacak.

Derslerin her biri modern ve çağdaş sanatı farklı bir gözle değerlendirmenin, farklı okuma önerileri üzerinden tarihe bakmanın yöntemlerini barındıracak. Sanat Tarihi Seminerleri; "Modern Sanatın Arkeolojisi", "Modern ve Çağdaş Sanatta Sanatçının Portresi", "Modern ve Çağdaş Sanatta Gündelik ve Sıradan Olanın Hikayesi", "Çağdaş Sanat ve Siyaset" adlı derslerden oluşacak.

Ayrı ayrı veya bir bütün olarak derslerin hepsine kayıt yaptırabilecek olan katılımcılar arasından dört dersi de tamamlayanlara "Atölye Modern Çevrimiçi Katılım Belgesi" verilecek.

Ücretli ve kontenjanla sınırlı seminerler, video konferans sistemi aracılığıyla canlı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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