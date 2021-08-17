Atölye inşaatında sona yaklaşıldı
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Atölye inşaatında sona yaklaşıldı

Atölye inşaatında sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, atölye inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, atölye inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakcı; il genelindeki tesislerin bakım ve onarımları ile periyodik bakımlarını yapacak olan atölye inşaatı hakkında bilgiler verdi. Kabakçı; "Tesislerde mevcutta bulunan taşınır ve taşınmaz malların periyodik bakımlarını yapma, arızalarını giderme, tesislerimizin ihtiyacı olan ekipmanların projelendirilmesi, prototiplerinin imal edilmesi gibi birçok konuda kurum içi hizmet verecek olan atölyenin inşaatında sona yaklaşıldı" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Olimpik Yüzme Havuzu arkasında inşaatı devam eden atölyeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında Tesis Şefi Yahya Kırmızıgül'den bilgi aldı. - KAYSERİ

Atölye inşaatında sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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