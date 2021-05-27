Atölye çalışması ile sınav kaygısı yok ediliyor
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Atölye çalışması ile sınav kaygısı yok ediliyor

Atölye çalışması ile sınav kaygısı yok ediliyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen 'Sınav Kaygısı ile Baş Etme Atölyesi'nin ilk oturumu gerçekleştirildi.

Atölyede, öğrencilerin sınav öncesinde ve sınav sırasında kaygı ve streslerini yenmeleri için uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren YKS ve LGS öncesinde Keçiören'de yaşayan öğrencilere yönelik kaygı ve streslerini kontrol edebilmeleri için Sınav Kaygısı ile Baş Etme Atölyesi düzenliyor. Uzman kadrolar eşliğinde devam eden atölyede somut kaygı ve stres örnekleri üzerinden interaktif çalışmalar yapılıyor.

KAYGI VE STRESİ YENMEK BAŞARIDA İLK ADIM

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise 6 Haziran 2021'de yapılacak olan LGS ve 26-27 Haziran'da yapılacak olan YKS'de başarı göstermenin en önemli parametrelerinden birinin kaygı ve stresi kontrol altında tutmak olduğunu söyleyerek öğrencilerin başarısı için kurulan atölye çalışmalarına ilişkin şunları aktardı:

"8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz koronavirüs gölgesinde sınava hazırlanıyorlar. Sınavlar için artık kritik dönemece de girildi. Bu süreci doğru yönetmek büyük önem taşıyor. Biz de Keçiören Belediyesi olarak eğitime destek çalışmalarımız kapsamında Aile Terapi Merkezimizde uzman kadrolarımızla Sınav Kaygısı İle Baş Etme Atölyesi kurduk. Burada kaygı ve stres ile başa çıkmanın yöntemlerini hem öğrencilerimiz hem de uzmanlarımız karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşarak söz konusu problemin çözümü noktasında uygulamalı çözümlemeler yapıyor. Sınava girecek tüm öğrencilerimiz inşallah emeklerinin karşılığını alırlar ve istedikleri okullarda okuma imkânı bulurlar."?

Kaynak: Bültenler

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