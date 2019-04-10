ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Yapısal Dönüşüm Adımları Ekonomimizi Geliştirip Güçlendirecektir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 paketine ilişkin, "Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip güçlendirecektir" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 paketine dair değerlendirmelerde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 paketinin vergiden kıdem tazminatına kadar ele aldığı konular itibariyle ayakları yere basın bir paket olduğunu kaydeden Baran, yapısal dönüşüm adımlarının Türkiye ekonomisini adım adım geliştireceğini belirtti. Yeni ekonomik programın disiplin, dengelenme ve değişim olmak üzere üç ayak üzerine kurulduğunu vurgulayan Baran, değişim döneminin yapısal reformlarla gerçekleştirilecek olmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin üretim ve vergilendirmede de reforma ihtiyaç duyduğunu kaydeden Baran, kurumlar vergisinin kademeli olarak düşürülecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dolaylı vergilerin azaltılıp, dolaysız vergilerin artırılması ve verginin tabana yayılmasının mükelleflerin gönüllü uyum seviyesini artıracağına dikkat çeken Baran, Türkiye'nin Varlık Fonu eliyle ticarette bölgesel lojistik üs haline getirilecek olmasının önemine değindi. Baran, kıdem tazminatı konusunun çözüm bekleyen bir konu olduğunun altını çizerek, "Kıdem tazminatı konusu bu haliyle ne işçiyi ne de işvereni memnun ediyor. İş barışına hizmet etmediği gibi mahkemelerdeki iş yükünün artmasına da neden oluyor. Kıdem tazminatının Bireysel Emeklilik Sistemi ile entegre değerlendirilmesi çok önemli bir gelişmedir. Bu süreçte kıdem tazminatı şartları ile tazminata esas çalışma süresi de yeniden ele alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip güçlendirecektir"

Tarım sektörüne ilişkin Tarımda Milli Birlik Projesi'nin açıklanacak olmasının da memnuniyet verici olduğunu kaydeden Baran, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı ve yapısal dönüşüm için 2019 yılında atılacak adımları içeren reform paketinin ülke gerçekleri dikkate alınarak hazırlanmış bir paket olduğunu gördük. Vergi sistemini değiştirerek güven veren bir sistemin oluşturulması, kıdem tazminatı konusunun çözüme kavuşturulması, bankacılık sisteminin güçlendirilmesi, sanayinin yerlileştirilerek yerli ürünlerin ön plana çıkarılması, ihracat master programının devreye sokularak ihracat ağırlıklı büyümenin sağlanması, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantaja çevrilerek lojistik merkezi haline getirilmesi, hal yasasının çıkartılması, genç nüfusu olan ülkemizde istihdama yönelik eğitim planlaması yapılması çok önemli adımlar. Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Albayrak'ın açıkladığı paket ayakları yere basan, uygulanabilir, etkili, yapısal sorunlara reçete içeren etkili bir pakettir. Yapısal dönüşüm adımları ekonomimizi geliştirip güçlendirecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA