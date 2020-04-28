ATO ve Halkbank, yeni kredi paketi açıkladı ATO Başkanı Gürsel Baran'ın konuşması Sinevizyon gösterisi Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Mustafa Deryal başkanlığında toplanan Ankara Ticaret Odası Meclisi'nde ATO ve Halkbank yeni kredi paketi açıkladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'ın konuşması

Sinevizyon gösterisi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşması

Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Mustafa Deryal başkanlığında toplanan Ankara Ticaret Odası Meclisi'nde ATO ve Halkbank yeni kredi paketi açıkladı. Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

Kaynak: AA