ATO ve Halkbank, yeni kredi paketi açıkladı
ATO Başkanı Gürsel Baran'ın konuşması Sinevizyon gösterisi Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşması Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Mustafa Deryal başkanlığında toplanan Ankara Ticaret Odası Meclisi'nde ATO ve Halkbank yeni kredi paketi açıkladı.
28.04.2020 18:45 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:49
ATO Başkanı Gürsel Baran'ın konuşması
Sinevizyon gösterisi
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın konuşması
Ankara Valisi Vasip Şahin'in konuşması ANKARA - Mustafa Deryal başkanlığında toplanan Ankara Ticaret Odası Meclisi'nde ATO ve Halkbank yeni kredi paketi açıkladı. Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.
Kaynak: AA