ATO ve ASBÜ arasında iş birliği protokolü
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ATO ve ASBÜ arasında iş birliği protokolü

ATO ve ASBÜ arasında iş birliği protokolü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliği protokolü imzaladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) iş birliği protokolü imzaladı.

ATO ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi arasında Ankara'nın girişimcilik ve ticari kapasitesinin artırılmasına yönelik araştırma, eğitim, proje geliştirme çalışmalarını içeren ve lisansüstü eğitim programlarından indirimli yararlanmayı kapsayan iş birliği protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın konuşmalarıyla başlayan törene ATO Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

"Bu iş birliklerinden üyelerimiz, birçok çalışanımız ücretsiz faydalanabilecek"

ATO Başkanı Gürsel Baran, "ATO olarak bundan önce 8 üniversite ile bu tür anlaşmalar yaptık. Biz şanslıyız Ankara eğitim şehri. Ankara savunma sanayinin kalbi. Sağlık alanında Ankara önemli bir yerde. Şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz gibi. Medikal anlamda Ankara Türkiye'nin kalbi sayılıyor. İhracatta anlamında da hem ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan hem de dünya çapında da önemli bir noktadayız. Aynı zamanda termal sağlık cenneti Ankara. Dünyanın en önemli su kaynaklarından birisi Haymana'da. Ticaretin, sanayinin, turizmin, savunmanın ön plana çıktığı bir şehirdeyiz. Pandeminin bize öğrettikleri var bunlarla birlikte değişen dünyanın gittiği farklı bir yön var. Biz gündemi takip etmek zorundayız şehrimizin gelişmesi, büyümesi anlamında. Biz gündemi takip ettiğimiz sürece üyelerimizin gelişimini, üyelerimizin yanında çalışanların da gelişimini düşünmek zorundayız Bunlar günümüzün şartlarına uyarlandığı sürece şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Biz ATO olarak bu şehrin ihracatına, sanayisine, ihracatına ve kalkınmasına katkı sağlamakla sorumlu bir kuruluşuz. Bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu şekilde eğitim anlamında işbirliği anlaşmalarımız olacak. Şehrimizi geliştirme anlamında neler yapabiliriz diye araştırdığımız iş birliği anlaşmalarımız olacak. Bu iş birliklerinden üyelerimiz birçok çalışanımız ücretsiz faydalanabilecek" dedi.

ASBÜ Rektörü Musa Kazım Arıcan da, dünyanın hızlı bir şekilde dönüştüğünü, insanların bu değişime ayak uydurması gerektiğini söyledi. Bu tür anlaşmalarla gelişimin hızlanacağını söyleyen Arıcan, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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