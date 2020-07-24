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ATO üyelerinin ticaret sicil tescilleri 2 saatte ilan edilmeye başlandı

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin tescil işlemlerinin ilanı, 2 gün yerine 2 saatte gerçekleştirilmeye başlandı.

ATO üyelerinin ticaret sicil tescilleri 2 saatte ilan edilmeye başlandı
24.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:35

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) dijitalleşme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin tescil işlemlerinin ilanı, 2 gün yerine 2 saatte gerçekleştirilmeye başlandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve TOBB iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında ATO pilot oda olarak seçildi.

Odanın hayata geçirdiği uygulama sayesinde, kayıtlı üyeler, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünde Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescil edilen hususlara ilişkin ilanlarını elektronik ortamda gerçekleştirerek 2 saat içinde yayımlayabiliyor.

Türkiye genelinde yapılan tescil işlemlerinin yaklaşık yüzde 10'unun gerçekleştirildiği ATO'da 1 Temmuz'dan itibaren başlatılan hayata uygulama sayesinde 2 bin 500'e yakın tescil elektronik olarak ilan edildi.

"Dijitalleşme çalışmaları devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, normalleşme sürecinde de üyelerinin tüm zamanlarını işe ayırarak tedbirli ticareti sürdürmeleri için dijitalleşme çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

Baran, "Üyelerimizin tescil ilanlarının yayımlanma süresini 2 günden 2 saate düşürerek zamandan tasarruf etmekle kalmadık, güvenli ve kesintisiz ticari hayatı da güçlendirdik." ifadesini kullandı.

ATO üyelerine yönelik daha önce "Tek Noktadan Hizmet" uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Baran, "Üyelerimize hizmet için 7/24 çalışıyor, dijital dönüşümümüzü her gün biraz daha güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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