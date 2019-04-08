ATO Üyeleri Talep Etti, Adalet Bakanlığı Talimatıyla Nöbetçi Noter Uygulaması Başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerinin hafta sonu da noter işlemlerinin yapılabilmesi için talep ettiği "nöbetçi noter" uygulaması başladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulamasının başlamasıyla birlikte "nüfus cüzdanı örneği" işlemi yaptırmak üzere Ankara 35. Noterliğini ziyaret etti. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin sesini duyan Adalet Bakanı Gül'e, tüm üyeler adına teşekkür etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noter uygulamasının hukuk tarihi için de önemli bir gelişme olduğunu belirterek, uygulamanın hayırlı olmasını diledi. Hukukun insan hayatını kolaylaştırmasını amaçladıklarını anlatan Gül, "Biz hukukun kolaylaştırıcı olmasını, insana vatandaşa temas eden yönünün olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu çerçevede yaptığımız reformların bir adımı olarak nöbetçi noterlik uygulamasını hayata geçirmiş durumdayız. Temel amacımız, hukukun insan hayatını kolaylaştırması, vatandaş olarak da reformların devam etmesi yönündedir" dedi.

Adaletin gecikmeden tesis edilmesinin kendilerinin temel yaklaşımları olduğunu kaydeden Gül, reform çalışmaları kapsamında noterlerle ilgili yapılacakları aktardı. Gül, "Bazı çekişmesiz yargı işlemlerinin noterlerimize devrine çalışıyoruz. Belki gayrimenkul satışı gibi bazı konular üzerinde de hem tapuda hem burada işlemler yapılabilir. Bunlara bakıyoruz. Temel yaklaşımımız insanımıza dokunsun. Vatandaş odaklı bir hukuk hizmetini sağlayalım. Temel perspektifimiz bu. Bugün itibarıyla İstanbul'da her iki yakada ikişer olmak üzere, büyükşehirlerde ikişer, illerimizde bir noter faaliyete girmiştir. Özellikle Türkiye'de 25 milyon işçi-memur çalışanımız var. Bu arkadaşlarımızın işinden, mesaisinden olması, çalışma ortamı veyahut da işlerin gecikmesiyle ilgili yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için çok önemli bir hizmettir hafta sonu noterliği" diye konuştu.

Bakan Gül, vatandaşların nöbetçi noter uygulamasından memnun olduğunu dile getirdi.

ATO'ya teşekkür

Vatandaşların işini kolaylaştırmayı hedef aldıklarını kaydeden Bakan Gül, nöbetçi noterlik uygulaması sayesinde hafta sonu da ticaretin, sanayinin, ekonominin çarklarının işleyeceğini aktardı. Bakan Gül, uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan Ankara Ticaret Odasına da teşekkür etti.

6 Nisan 2019'da başlayan uygulamanın ilk günü hakkında ATO Başkanı Baran'dan bilgi alan Bakan Gül, "Ticaret Odası Başkanımız, otomotivci arkadaşlarımız uygulamanın ilk gününde yüzde 95 alım-satım gerçekleştiğini ifade ettiler. Bu da çok sevindirici. Noterler kapalı olduğunda arada hak kayıpları, birtakım suistimaller, hileli işlemler olabiliyor. Bunları haftanın iki günü çalışma hayatının içinden çekiyorsunuz. Sanayinin çarkını durduruyorsunuz. Bu anlamda Türkiye'de ekonomik reformların, ekonominin çarkının işlemesi, hukuka olan saygının ve güvenin artması açısından da çok önemli. Yani hukuk hafta sonunda da tatile çıkmayacak" diye konuştu.

"Üyelerimizin bir sorunu daha çözüme kavuştu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO heyeti olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e ziyarete gittiklerinde sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya sunduklarını hatırlatarak, "Sayın Bakana sunduğumuz dosyada nöbetçi noter uygulaması talebi de vardı. Hükümetimiz reel sektörün, ticaretin ihtiyacı olan her alanda bizlere destek veriyor. Ticari hayatın kesintisiz sürmesi için üyelerimizin bir talebi daha karşılandı. Sayın Bakanımız üyelerimizin sesini duydu. Hükümetimiz reel sektörün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

Baran konuşmasında 'nöbetçi noter' uygulamasının hayata geçirilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür etti.

Nöbetçi noter ziyaretinde, hafta sonu işlem yaptırmaya gelen çok sayıda vatandaş da memnuniyetini dile getirdi. Nöbetçi Noter ziyaretine Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Halil İlik eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA