SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek - Ekonomi
Ekonomi

ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski sebebiyle oda bünyesindeki tüm ödemeleri kredi kartıyla yapabilecek.

20.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:28
ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski sebebiyle oda bünyesindeki tüm ödemeleri kredi kartıyla yapabilecek.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, ATO'da hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün tescil ve tasdik işlemleri için ödenmesi gereken harçların devletin önemli gelir kaynaklarından olduğu belirtilerek, peşin olarak devlet bankalarına yapılması gereken ödemelerin artık kredi kartıyla gerçekleştirilebileceği bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kağıt ya da madeni parayla temasın en aza indirilmesi konusunda uyarıda bulunan uzmanlara kulak verildiği, daha önce sadece nakit harç tahsilatı yapılabilen ticaret sicili işlemlerinin daha pratik ve hijyenik hale getirildiği belirtildi.

Yeni uygulama kapsamında, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen anonim, limited, kollektif, komandit şirketler ile şahıs şirketi, iş ortaklığı, kooperatif, ticari işletme, merkezi Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin yurt içindeki şubelerinin tescil işlemlerinin harçlarıyla tüm bu gerçek ve tüzel kişiliklerin belgelerine ait harç tahsilatları kredi kartıyla yapılabilecek.

"Temassız kredi kartlarının tercih edilmesi ekstra hijyen sağlayacak"

ATO Başkanı Gürsel Baran, konuyla ilgili değerlendirmesinde, kredi kartıyla ödeme yapılmasına imkan sağlayarak hem hijyen açısından önlem aldıklarını hem de üyelerinin yıllardır süren bir talebini daha karşıladıklarını ifade etti.

Baran, hizmet binasını da maksimum fayda sağlayacak şekilde organize ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünyayı kasıp kavuran salgının etkilerinden üyelerimizi ve personelimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek hizmet binamızda oluşturduğumuz hijyen noktaları, gerek e-imzalı belge hizmetlerimiz, gerekse de fiziki teması en aza indirecek uygulamalarımızla üyemizin menfaati için çalışıyoruz. Bu süreçte temassız özelliği olan kredi kartlarının tercih edilmesi ise ekstra hijyen sağlayacaktır."

ATO'nun büyük bir aile olduğunu vurgulayan Baran, "Ailemizin sağlığını önemsiyor, bünyemizde verilen bütün hizmetleri en dinamik ve en hijyenik şekilde yapmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yeni tip koronavirüsün ekonomik etkilerine dair üyelerinin taleplerini toplayıp ilgililere iletmek üzere çalışmaların sürdürüldüğünü de bildirdi.

Türkiye'nin yaşanan süreci tedbir ve sabırla atlatacağına inandığını belirten Baran, "Ekonomik anlamda yara almadan ilerlemek için hükümetimizin desteklerini artırarak sürdüreceğine de inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var Ekonomi
Yüzlerce taksiciden koronavirüs eylemi! Tek istekleri var
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle para yardımı, maske ve kolonya dağıtımı başlıyor
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Ekonomi
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti Ekonomi
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin personel alınacak! İşte kadrolar Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin personel alınacak! İşte kadrolar
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Postanede koronavirüse karşı görevli ile müşteri arasına streç film çekilerek önlem alındı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geldi
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Otomotiv devi Honda, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretimi durduracak
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronayla mücadelede yeri çok önemli olan termal kamera satışlarında patlama yaşanıyor
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Mehmet Ersoy Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Seren Serengil Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Wuhan Futbol
Şu an buradasınız: ATO üyeleri oda bünyesindeki tüm ödeme işlemlerini kredi kartıya yapabilecek - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 13:33:05. #1.15#
title