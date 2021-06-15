ATO üyeleri kooperatifleşmeye hazırlanıyor
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ATO üyeleri kooperatifleşmeye hazırlanıyor

ATO üyeleri kooperatifleşmeye hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) çeşitli meslek komitesi üyeleri ile Aktarlar Derneği'nin katılımıyla "Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kooperatif Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) çeşitli meslek komitesi üyeleri ile Aktarlar Derneği'nin katılımıyla "Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kooperatif Toplantısı" gerçekleştirildi.

ATO Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyeleri, ATO Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Üyeleri, ATO Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Üyeleri ile Aktarlar Derneği'nin yer aldığı "Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kooperatif Toplantısı", ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, ATO 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Başkanı Sıtkı Zafer Kırıcı, Komite Üyesi ve Aktarlar Derneği Derneği Başkanı Mert Ünyazıcı, ATO 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, Komite Meclis Üyesi Gürsel Deliktaş, ATO 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sancur, Komite Meclis Üyeleri Abdulbekir Yılmaz, Ayşe Nilay Çelik, Komite Üyesi Ahmet Cevdet Ergen, Aktarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kaya, Kıvanç Bayram, Aktarlar Derneği Üyesi Vedat Seyran ve ATO İDEA Genel Müdürü Gaye Yardımcı katıldı

"Üyelerimizin kooperatifleşerek güçlenmesini destekliyoruz"

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO olarak üyelerinin ve ülke ekonomisinin gelişimine yönelik yaptıkları çalışmalara ağırlık vererek, pandemi koşullarının ticari hayata olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyledi. ATO üyelerinin kooperatifleşmesini teşvik ettiklerini kaydeden Yılmaz, "İş hayatında daha aktif bir şekilde yer almaları ve verilen desteklerden daha verimli yararlanabilmeleri için kadınların ağırlıkta olduğu kooperatifler kurulmasını istiyoruz. Zaten yardımlaşma ve dayanışma bizim geleneklerimizde mevcut. Üyelerimizin kooperatifleşerek güçlenmesini destekliyoruz. Kooperatifleşme ile sektörler bir araya gelerek üretimi ve ticari kazanımı üst seviyeye yükseltebilir" dedi.

"Kooperatifleşme nitelikli işgücünü artırır"

Kooperatifleşmenin nitelikli işgücünü artırdığını da belirten Yılmaz, "Cumhuriyet ile yaşıt ve köklü bir birikime sahip olan bir meslek kuruluşu olarak, bir yandan yeni gelişmeleri takip ederken diğer yandan geleneksel meslekleri yaşatabilmek, güçlendirmek ve rekabet ortamı oluşturmak için çalışıyoruz. Kuaför ve Güzellik Salonları ile Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitelerine kayıtlı üyelerimizin kooperatifleşme çalışmalarının ardından Aktarlık mesleğini icra edenlerin kooperatifleşme çalışmaları başlayacak. Hem Anadolu'nun bitki çeşitliliği hem de rekabet avantajına sahip olan Aktarlık sektöründe kooperatif çalışmaları titizlikle yürütülürken, sorunlar asgariye indirilecek, ticari faaliyetler geliştirilecek" diye konuştu.

ATO üyelerine "Ankara'nın taşı toprağı" eğitimi

Kooperatifleşme çalışmaları için ATO İDEA'nın koordinasyon görevi yürüttüğü toplantıda; Aktarlık mesleğini icra eden ATO üyelerine yönelik "Ankara'nın Taşı Toprağı" başlığı altında 1 günlük, katılım belgeli seminer programı düzenlenmesi, Aktarlık mesleğini icra edenler için 2 günlük, katılım belgeli "Fitoterapi" semineri düzenlenmesi, Aktarlar Derneği işbirliğiyle Çiçekçilik Mesleğini icra eden ATO üyelerine yönelik katılım belgeli "Uygulamalı Kesme Çiçek Tasarımı" eğitimi düzenlenmesine karar verildi. - ANKARA

ATO üyeleri kooperatifleşmeye hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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