ATO üniversitelerdeki kantin işletmecileri için devrede Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, üniversitelerdeki kantin işletmecilerinin sorunlarına çözüm arayışı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, üniversitelerdeki kantin işletmecilerinin sorunlarına çözüm arayışı çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'u ziyaret etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO'nun 48 No'lu Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi'ne kayıtlı olarak faaliyetlerini sürdüren kantin işletmecilerinin salgın sürecinde yaşadığı sorunları ve talepleri Büyükuzun'a aktardı.

Üniversite kantin işletmecilerinin sorunlarının sadece başkent ile sınırlı kalmadığını kaydeden Baran "Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen üniversitelerdeki işletmeler zor günler geçiriyor. Başkentteki üniversitelerin tamamının sorunlarının çözüme kavuşması için temaslarımıza devam ediyoruz. Sorunun çözüme kavuşması sadece başkentteki işletmeleri değil, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 20 bine yakın işletmeyi ilgilendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversitelerdeki kantin işletmecilerinin yaşadığı sorun ve talepler şöyle:

"Kapalı olan işletmelerden kira alınmaması. Kısmi açık olan işletmelerin kiralarına yüzde 50 indirim yapılması. Bir yıllık kira süresi biten işletmelerin kirasına, pandemi süresince yeni kira artışı yapılmaması. Pandemi sürecinin başlangıcı olan 16 Mart 2020 tarihinden, pandemi süreci tamamen bitinceye kadar geçen sürenin kira sözleşme süresine eklenmesi.Tam normalleşme sağlanıncaya kadar (pandemi süreci bitinceye kadar) mücbir sebep halinin devamı. Kira ihalelerinin pandemi sonrası (kira sözleşme sürelerinin uzatımından sonra) yapılması."

Kaynak: AA