ATO, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin ikincisi için kolları sıvadı

Ankara Ticaret Odasının (ATO) Anadolu'nun yöresel ve geleneksel ürünlerini Ankara'dan dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisini gerçekleştireceği "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi", 19-21 Eylül tarihleri arasında "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla yapılacak.

ATO Congresium'da gerçekleşecek zirve kapsamında katılımcılar için konferans programı, Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı, eğitim programları, ikili iş görüşmeleri ve saha etkinlikleri yer alacak. Zirvenin ilk iki gününde konferanslar kesintisiz devam edecek. Katılımcılar, coğrafi işaretlerin tüm boyutlarına ilişkin bilgi ve gelişmeleri, dünyada ve Türkiye'de başarı hikayeleri ile alanında örnek teşkil eden kanaat önderleri, ulusal ve uluslararası düzeydeki politika yapıcı ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların yöneticileri ve uzmanları, akademisyenler, bilim insanları ve ünlü isimlerden dinleme şansına sahip olacaklar. On oturum ve 50'den fazla konuşmacıdan oluşacak konferans programı ile coğrafi işaretler konusunun bilimsel, ticari ve hukuki yönleri katılımcılara detayları ile aktarılacak.

Zirve süresince düzenlenecek uygulamalı eğitim kamplarında katılımcılar, coğrafi işaretlere konu ürünler hakkında genel bilgi, ürünlere yönelik markalaşma, e-ticaret, tescil, denetim gibi teknik konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatını yakalayacaklar. Ayrıca katılımcıların coğrafi işaretli ürünler alanında potansiyel kariyer planlamasına yönelik rehberlik yapılması ve coğrafi işaretler alanında çalışan/çalışmayı hedefleyen profesyonellerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Tüm eğitimleri tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Türkiye'nin ürünleri Ci Fuarı'nda sergilenecek

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Kars kaşarından Malatya kayısısına, Hatay'ın defne sabunundan Pervari balına kadar Türkiye'nin renkli coğrafyasının zengin ürünlerinin sergileneceği Coğrafi İşaretli Ürünler İhtisas Fuarı'na da ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda açılacak 200'den fazla stantta yöresel ürünler, yabancı alım heyetleri, zincir mağaza yöneticileri ziyaretçilerle buluşturulacak.

"Türkiye Ci pazarına seyirci olamaz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odasının 2017 yılında gerçekleştirdiği ilk Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin deneyimiyle ikincisi için hazırlık yaptığını bildirdi. Baran, "Geleneksel ve yöresel ürünlerimiz değer kazanacak, Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı Ankara'dan dünyaya ulaşacak" dedi.

Dünyadaki coğrafi işaretli ürünler pazarının büyüklüğünün 200 milyar doları aştığına dikkat çeken Baran, Türkiye'nin bu pazarda hak ettiği yeri alması için çalıştıklarını söyledi. Baran, "600'ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunan Fransa 18 milyar dolar, 500'ün üzerinde tescilli coğrafi işaretli ürünü bulunan İtalya 12 milyar dolarlık pay alırken, Türkiye'nin 2 bin 500'ün üzerinde coğrafi işaret tescili alabilecek ürünü ile seyirci konumunda olması kabul edilemez. Türkiye bu pazarda yerini mutlaka alacaktır" dedi.

Tava, pastırma, simit, döner tamam, sıra tiftikte

"2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ni düzenleyen kuruluş olmanın yanı sıra, coğrafi işaretli ürün tescili konusunda da çalışmalar yürüten oda olduklarının altını çizen Baran, bugüne kadar "Ankara simidi", "Ankara döneri", "Ankara tavası" ve "Erkeç pastırması" olmak üzere Başkent'in dört ürünü için coğrafi işaret tescili aldıklarını ifade etti. Baran, "Tescil başvurusu yaptığımız Ankara tiftiği için ise çalışmalar sürüyor" dedi.

ATO'nun 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde düzenlediği 1. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde 30 ayrı oturumda 42 konuşmacı coğrafi işaretli ürünler hakkında konuşmalar yapmış, 42 oda ve borsanın katıldığı ve 200'ü aşkın yerel ürünün stantlarda sergilendiği fuar ve zirve katılımcı sayısı 15 bini aşmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA