ATO, Türkiye Kent Konseyleri Birliğini konuk etti Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Başkent'e Bir Gün Yetmez" programı kapsamında Türkiye'nin 30 büyükşehir kent konseyi başkanına kent tanıtıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen "Başkent'e Bir Gün Yetmez" programı kapsamında Türkiye'nin 30 büyükşehir kent konseyi başkanına kent tanıtıldı.



ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, "Başkent'e Bir Gün Yetmez" programı kapsamında Türkiye'nin 30 büyükşehir kent konseyinin temsilcisi olan Türkiye Kent Konseyleri Birliği (TKKB) ve Ankara Kent Konseyi (AKK) üyelerini misafir ederek Cumhuriyet'in kurulduğu Başkent'i tanıttı. ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Kent Konseyi Birliği Başkanı Mürsel Sabancı ve konsey üyeleri, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri ile ATO'nun Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ve üyeleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kent konseyi başkanlarına Ankara'yı tanıtmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kent konseylerinin kentlerin gelişimi açısından önemine değinen Baran, "Doğru bir zemine oturtulduğunda şehirlere ne kadar katkı sağlayacağını bildiğimiz kent konseyi çalışmalarını çok önemsiyoruz" dedi.



Aynı zamanda Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı olan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da, AKK Turizm Tanıtma Çalışma Grubu ve ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonunun Ankara'nın tanıtılması için ortak çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Yılmaz, "Başkent'e Bir Gün Yetmez" mottosuyla Ankara'nın tanıtımı için proje üreten Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonumuzun yanında yer alıyoruz" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında şehirlerin tanıtımına ilişkin yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak kent kültürünü yeni kuşaklara taşıma kaygısıyla yapıldığını anlattı. Yavaş, "Türkiye'deki her bir ilimiz ve ilçemizde çok fazla değer var ama orada yaşayan insanlar değerlerinin farkında olmayabiliyor. Yapılması gereken şey bütün kentlerin kendilerine has değerlerini tanıtması olacaktır. Böylece kentini sahiplenme, kültürünü sahiplenme duygusu artık ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.



TKKB Yürütme Kurulu Başkanı ve Balıkesir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Mürsel Sabancı, kent konseylerinin siyaset üstü yapılar olduğunu belirterek, "Makam mevki gözetmeden demokrasi kültürüne hizmet etme amacıyla insanların bir araya geldiği yapılar olan kent konseylerinin tüm ülkede işlevsel hale gelmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.



ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Savaş Çolakoğlu ise, Ankara'nın sahip olduğu değerler dikkate alındığında turizmde şanslı bir kent olduğunu belirterek, şehri önce Ankaralılara tanıtarak turizm çalışmalarına başlanması gerektiğini söyledi. Çolakoğlu, "24 Kasım 2018'de başlattığımız Ankara'ya Bir Gün Yetmez projemizle ATO olarak Ankara turizmi için farkındalık oluşturabileceğimizi düşündük. Bugün de projeyi daha büyük ve etkili bir şekilde devam ettirme gayreti içindeyiz" şeklinde konuştu.



Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu ve AKK Turizm Tanıtma Çalışma Grubu üyeleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA