ATO, "Seymenlik" geleneğinin yaşatılması için "Hep Birlikte Müzikle Projesi"ni başlattı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), "Seymenlik" geleneğinin yaşatılması için "Hep Birlikte Müzikle Projesi"ni hayata geçirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle ATO İDEA koordinatörlüğünde, başkentin tarihi geçmişinde önemli bir yere sahip "Seymenlik" kültürünü yaşatmak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenen kültür ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren 105 sanatçıya destek olmak amacıyla hayata geçirdiği "Hep Birlikte Müzikle Projesi"nin açılış programı ATO Fuaye Alanı'nda düzenlendi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, "Ankara Efesi" ve "Ankara Yiğidi" olarak da bilinen Seymenliğin 6. yüzyıl Oğuz Türklerinden kalan kültür mirası olduğunu ve Ahilik teşkilatının askeri kanadını oluşturduğunu belirterek, "Ticaret ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve kültürel projeleri de hayata geçirerek şehrimizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Seymenliğin cömertlik, mertlik ve bilgelik temellerine dayanan bir kültür hazinesi olduğuna işaret eden Baran, ATO olarak bu geleneği devam ettirmek, yaşatmak ve kendilerinden sonraki nesillere aktarmayı görev edindiklerini kaydetti.

Baran, 1,5 yıllık salgın sürecinde özellikle hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren alanların zor dönemden geçtiğini anımsatarak, bunların içinde kültür ve eğlencenin de bulunduğunu bildirdi. Baran, projeyle sektördeki sanatçılara da destek sağlamak istediklerini vurguladı.

17 ve 24 Kasım'da konser düzenlenecek

Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan orkestranın verdiği konser eşliğinde Altındağ Belediyesi, Ankara Kulübü Derneği, Ankara Desen Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Seymenler gösteri gerçekleştirdi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara da ATO 30 No'lu Doğal Taş, Merkez ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Ankara Desen Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Proje Sanat Yönetmeni Barış Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Kamil Gündiyer'e hediye takdim etti.

"Hep Birlikte Müzikle Projesi" kapsamında ATO'da gerçekleştirilen ilk konserin ardından diğer iki konser, 17 Kasım'da Ankara Kent Konseyi'nde ve 24 Kasım'da Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenecek.

Programa, Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar'ın yanı sıra ATO Komite ve Meclis üyeleri de katıldı.

AA / Arife Yıldız Ünal - Ekonomi Haberleri

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