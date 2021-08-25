ATO, serebral palsili gençlere e-ticaret eğitimi verecek

Ankara Ticaret Odasının (ATO), Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte hayata geçirdiği projeyle ilk etapta 200 serebral palsili gencin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatına atılması sağlanacak.

Ankara Ticaret Odasının (ATO), Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte hayata geçirdiği projeyle ilk etapta 200 serebral palsili gencin e-ticaret alanında eğitim alarak iş hayatına atılması sağlanacak.

ATO'dan yapılana açıklamaya göre, "e-Ticaret ve e-İhracat Eğitimi Projesi", ATO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen iş birliği protokolü imza töreniyle başladı.

Protokole ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, SERÇEV adına Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakaş ve SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına Okul Müdürü Dilek Saran imza attı.

Baran, törende yaptığı konuşmada, serebral palsili çocukların, iş hayatında yer almasını sağlayacak bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Proje kapsamında serebral palsili 200 çocuğumuz e-ticaret ve e-ihracat eğitimi alarak, okul sonrasında iş hayatında yer alabilecek donanıma kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Baran, projenin ilerleyen dönemlerinde 200 kişilik kontenjanın ihtiyaca göre artırılacağını da bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde e-ticaretin öneminin artığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"e-Ticaret alanında inanılmaz bir gelişme var. Serebral palsili gençlerimiz alacakları eğitimlerle e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale gelecekler. İnternet teknolojisi sayesinde e-ticaret zaman ve zemin sınırı olmadan yapılan bir iş. Serebral palsili gençlerimizin bu işleri layıkıyla yapacaklarına eminim."

"Bizim için en önemli şey iş"

Karakaş da serebral palsili çocukların kiminin yürüyemediğini, kiminin konuşmakta zorluk çekerek hayatını sürdürdüğünü anlattı.

Eğitim alan serebral palsili çocuklar için en önemli konunun iş olduğuna işaret eden Karakaş, "Bizim için en önemli şey iş. Okul bittikten sonra bizim istihdam edilmemiz için işe ihtiyacımız var. Kendimizi idame ettirmek zorundayız. Yarın bir gün annesi babası öldükten sonra bu çocuklara ne olacak kaygısını en aza indirmek bizim için önemli." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'nun verdiği eğitimden yararlanan gençlerin bütün dünyaya açılabileceğini vurgulayan Karakaş, "Bizim için imkansız diye bir şey yok, yeter ki bize ön ayak olun. Şu anda bunun en güzel örneğini e-ticaretle veriyoruz. Bizim çocuklarımız tek parmağıyla bütün dünyaya açılacak." ifadelerini kullandı.

"Başarılı sonuçlar verecek"

Saran ise konuşmasında, ATO'nun hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesinin başarılı sonuçlar vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"En büyük sıkıntımız serebral palsili çocuklarımızın okulu bitirdikten sonra hayata nasıl devam edecekleriydi. Böyle bir sosyal sorumluluk projesiyle gerçekten çok güzel şeylerin başarılacağına yürekten inanıyorum. Çünkü bizim çocuklarımız burnuyla bilgisayarda kodlama yapan çocuklar."

İmza töreni sonrası hediye takdiminin ardından serebral palsili öğrencilerden İzem Çelikkaya'nın doğum günü dolayısıyla pasta kesilmesi katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Baran, serebral palsili gençlere forma hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun