ATO Seçimleri Başladı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri başladı.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 157 bin üyesini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis üyeliği seçimleri Söğütözü'deki Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşiyor. ATO'nun 67 meslek komitesinin 181'i meclis üyesi olmak üzere, 429 üyesinin belirleneceği seçimlerde 140 sandıkta oy kullanılıyor. Seçimler nedeniyle ATO'da yoğun güvenlik önlemleri alındı.

"Sandıktan çıkan netice hayırlara vesile olsun"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da ATO Kongre ve Sergi Sarayı'na oy verme işleminin başlamasıyla birlikte girerek, üyelerle sohbet etti. Baran, 45 numaralı Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi'nin sandığında, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin kimlik ve yetki belgesi kontrolünün ardından oyunu kullandı.

ATO seçimlerinin gerçekleştirildiği ATO Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki yoğunluğa dikkat çeken Baran, "Çok ilgi var. Sağ olsun üyelerimiz geliyor, kendilerini temsil edecek kişileri seçmek için oy kullanıyor" dedi.

Uzun yıllardan bu yana boyacılık mesleğinde faaliyet gösterdiğini kaydeden Baran, "Ticaret Odası'ndaki görevim de boyacılık sektöründeki üyelerimizi temsil etmek. Şimdi de yine Boya Satıcıları ve İmalatçıları Meslek Komitesi'nden adayım" ifadelerini kullandı.

Sandıktan çıkacak neticenin hayırlara vesile olmasını dileyen Baran, "Önümüzdeki hafta Cuma günü de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri olacak. İnşallah 1,5 yıllık icraatımız Ankaralıların beğenisini kazandıysa, dört yıl süreyle tüm sektörlerin, ticaret erbaplarının konularını gündeme getirme, dertlerini çözme gayreti içinde olacağız" diye konuştu.

TOBB Başkanı ATO'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Sarayı'na gelerek oy kullandı. Hisarcıklıoğlu, sandıkları gezerek üyelerle sohbet etti.

Son bir ay içerisinde ATO tarafından seçimlerde kullanılmak üzere 28 bini aşkın yetki belgesi düzenlendi. Oy kullanma işlemini sona erinceye kadar da ATO birimlerince yetki belgesi düzenlenmeye devam edilecek.

Oy verme işleminde şahıs firmaları, TC kimlik numarasını içeren kimlik belgesi ibraz ederek, tüzel kişiler ise yetki belgesi veya imza sirküleri ile birlikte TC kimlik numarasını içeren kimlik belgelerini ve müşterek yetkili olunması halinde müşterek yetkililerce imzalanmış dilekçe ibraz ederek oy kullanabiliyor. Üyelerin, oy kullanacakları sandıkları kolaylıkla bulmaları için ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nın kapı girişlerinde ve hollerde sandık numaralarını gösteren yönlendirici tabelalar yer alıyor. Sandık başlarında ise oy kullanılacak komitenin numarası ile adları bulunuyor.

Oy vermeye gelen üyelerin güvenliği için yaklaşık iki bin polisin görev yaptığı seçimler, 17.00'ye kadar devam edecek.

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 20 Nisan Cuma günü saat 09.00-13.00 saatleri arasında ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda kurulacak. Mazbataları alan Oda Meclis Üyeleri ATO'nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. - ANKARA