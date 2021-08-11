ATO, orman yangınlarından zarar görenlere destek için 1,5 milyon lira bağışladı
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ATO, orman yangınlarından zarar görenlere destek için 1,5 milyon lira bağışladı

ATO, orman yangınlarından zarar görenlere destek için 1,5 milyon lira bağışladı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, orman yangınlarından zarar görenlere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan kampanyaya 1,5 milyon lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, orman yangınlarından zarar görenlere destek olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan kampanyaya 1,5 milyon lira katkıda bulunduklarını bildirdi.

Baran, sosyal medya hesabından, ATO tarafından yapılan bağışa ilişkin bilgi verdi.

Gürsel Baran, orman yangınlarının yaralarını hep birlikte saracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Orman yangınlarından zarar gören vatandaşlarımıza destek olmak için TOBB tarafından başlatılan kampanyaya ATO olarak 1,5 milyon lira katkıda bulunduk. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, hep birlikte tüm yaralarımızı saracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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ATO, orman yangınlarından zarar görenlere destek için 1,5 milyon lira bağışladı - Haberler Ekonomi
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