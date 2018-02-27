Başbakan Binali Yıldırım, "Devletin mutlaka ekonomiden çekilmesi lazım. Biz bunu savunuyoruz. Türkiye'de özel sektör 9 yatırım yapıyorsa devlet bir tane yapıyor." dedi.

Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki havayolu şirketinin eskiden zarar ettiğini, 55 uçağı olduğunu anımsatarak, şimdi ise 500'e yakın uçağının olduğunu, 290 ülkeye uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Yıldırım, "Ülkenin bu tür değerlerini artırmamız lazım. Bir şirket, iki şirket değil, 20 tane böyle şirketimiz olsa bize de iş kalmayacak, kenarda oturacağız, onları seyredeceğiz. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Devletin mutlaka ekonomiden çekilmesi lazım. Biz bunu savunuyoruz. Türkiye'de özel sektör 9 yatırım yapıyorsa devlet bir tane yapıyor. 1 trilyon liralık toplam yıllık yatırımımız var. Bunun sadece 128 milyarını devlet yapıyor." dedi.

Devlet bir işin sahibiyse orada ya patronun olmadığını ya da patronun çok olduğunu belirten Yıldırım, "Ticaretten çekileceğiz, özel sektörün yaptığı her şeyi onlara vereceğiz. Aslında devletin hakim olması gereken iki alan var. Birisi güvenlik, diğeri de adalet. Buna denetimi de ilave edebilirsiniz. Bu üç alanı sağlam tutarsak gerisi artık gözün kapalı gitsin, hiç bir sıkıntı olmaz." diye konuştu.

Yıldırım, özel sektörün eğitim, sağlık alanlarında görev aldığını ve başarılı olduğunu vurguladı.

Katma Değer Vergisi (KDV) ile ilgili yasa tasarısını TBMM'ye gönderdiklerini aktaran Yıldırım, "Esasında bu bir reform, bir yasa değil, büyük bir reform." ifadesini kullandı. Düzenleme ile belli bir takvime kadar birikmiş bütün KDV'lerin ödeneceğini ifade eden Yıldırım, borçlu alacaklı durumunu ortadan kaldıracaklarını söyledi.

Bu konuda küçük işletmeleri de ihmal etmediklerini vurgulayan Yıldırım, küçük işletmelere "hasılat esaslı vergilendirme sistemi" getireceklerini kaydetti.

"Hayır hasenatta KDV ödenmeyecek"

"Bir güzellik daha var. Beyannamenizi verdiniz, devam eden ayda değil, bir sonraki ayda ödeyeceksiniz. Ödeme mühletini iki aya çıkarıyoruz." diyen Yıldırım, imalatçı olan ihracatçıların, ihracattan alacakları KDV'nin kapsamını genişlettiklerini söyledi.



İçeriden serbest bölgelere mal verenlerin vergiden düşemediğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Onu da düşeceksin kardeşim. Yabancı, getiren her şeyden muaf, içeride yapan cezalandırılıyor. Bunu da kaldırıyoruz. Orada da rekabet şartlarını eşit hale getiriyoruz. Yani ihracatçılarımız yüklendikleri KDV'nin yanı sıra diğer KDV'den de iade alabilecek.

Sadece yeminli mali müşavirler değil, serbest muhasebeciler de KDV raporu düzenleyebilecek. Yani boşu boşuna söğüşlenme yok. Şimdi en mutlu olacağınız şeyi söyleyeyim; iş adamlarımız, hayırseverlerimiz, ister şirket olsun, ister şahıs olsun, okul, kreş, yaşlı bakım evi, eğitime, sağlığa yaptıkları bütün hayır hasenatta KDV ödemeyecekler. KDV'siz yapacaklar."

Yıldırım, bazı illerde okul ihtiyacının olduğunu belirterek, iş adamlarından bunun halledilmesini istedi.

"Hepsi ülkemizin geleceği için"

Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasada da güzel şeylerin olduğunu ifade eden Yıldırım, işverenin yüklerini hafifletecek, asgari ücret desteğini devam ettirecek düzenlemelerin bulunduğunu söyledi.



Yıldırım, ilave istihdam sağlayan işletmelere bir yıl süreyle gelir vergisi, stopaj, damga vergisi, sosyal güvenlik primi desteğinin geleceğini dile getirerek, 16 yaşından büyük araçların hurdaya verilmesi durumunda 10 bin lira destek vereceklerini kaydetti.

Minibüslerin kanundaki tanımdan dolayı artık fazla vergi vermeyeceğini belirten Yıldırım, daha bir çok yeniliğin olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümetin çalıştığını, Meclis'in gece gündüz kanun çıkardığını vurgulayan Yıldırım, "Bunların hepsi ülkemizin geleceği, milletimizin refahı, 2023 hedeflerimiz için." diye konuştu.

"Canlarına okumayı biliriz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın büyük işler yaptığını, Tuna'ya verecekleri destekle Ankara'nın geleceğini birlikte inşa edeceklerini belirten Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın da okul seferberliğinde ve Ankara'nın güvenli şehir olmasında büyük bir çaba gösterdiğini söyledi.



Terörle mücadelede, Türkiye'nin son iki yıldır ciddi bir başarısının olduğunu belirten Yıldırım, bunun bir ekip işi olduğunu, Türkiye'de ilk defa bütün güvenlik birimlerinin çok güzel bir uyum içinde çalıştığını dile getirdi.



Terörle mücadelede çok büyük bir mesafe alındığını vurgulayan Yıldırım, "Bunu gören emperyal güçler, terör örgütünün ismini değiştirerek, başka bir yerden karşımıza çıkarıyorlar. Suriye'de, Kobani'de, Ayn El-Arab'da, Membiç'te, Afrin'de başka kılıkla başka isimle karşımıza çıkarıyorlar ama biz 40 yıldır onların ciğerini biliriz. Kimin ne mal olduğunu çok iyi biliriz. Nereden gelirse gelsinler, canlarına okumayı da biliriz." dedi.

Yıldırım, konuşmasının sonunda bu vatan ve bayrak için Afrin'de, 15 Temmuz'da, İstiklal Harbi'nde, Çanakkale'de şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere hayırlı uzun ömürler diledi.

Toplantıdan notlar

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerini üreten, ATO üyesi 6 kuruluşun temsilcilerine anı objelerini takdim etti.

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Çarmıklı, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, ROKETSAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yavuz Aka, Baykar Makina AŞ Koordinatörü Paşa Özen ile ASELSAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, anı objesi takdim edilen isimler oldu.

ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür'ün açılış konuşmasıyla başlayan ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda, Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin görüntülerin yer aldığı "Vatan size minnettardır" adlı video ile ATO tanıtım filmi izlendi.

Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti genel başkan yardımcıları Cevdet Yılmaz ve Harun Karacan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile milletvekilleri ve ATO Meclis üyeleri katıldı.

(Bitti)