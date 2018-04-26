ATO'nun Yeni Yönetimi Bakan Demircan'ı Ziyaret Etti

Ankara Ticaret Odasının (ATO) yeni yönetimi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Baran başkanlığındaki yeni yönetim ilk ziyaretini Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a gerçekleştirdi.

Baran, Bakan Demircan'a, ATO başkanlığı sürecindeki çalışmaları ve Ankara ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Seçimin erkene alınması kararını çok olumlu bulduklarını ifade eden Baran, "Düşmanın çok olduğu, sıkıntılı bir coğrafyada, kan gölünün ortasındayız. Bir an önce belirsizliklerin ortadan kalkması açısından erken seçim çok yerinde bir karar. Seçim tarihinin erken olması nedeniyle yılı kaybetmemiş olacağız. Tüccar, seçimden sonra yılın kalan 6 ayında önüne bakacak, ticaretini yapacak. Belirsizlikler ortadan kalkacak." değerlendirmesinde bulundu.