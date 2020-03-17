SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü - Ekonomi
Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü

Ankara Ticaret Odası (ATO), korona virüs tedbirleri kapsamında bu haftaki Yönetim Kurulu Toplantısı'nı video konferans aracılığıyla yaptı.

17.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:05
ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü

Ankara Ticaret Odası (ATO), korona virüs tedbirleri kapsamında bu haftaki Yönetim Kurulu Toplantısı'nı video konferans aracılığıyla yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın makamında, Yönetim Kurulu Üyelerinin de ekran karşısında olduğu toplantıda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını gündemi oluşturdu.


Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesiyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan ve yaklaşık 66 bin kişiye istihdam sağlayan ATO Üyesi 8 bin 269 işletme için alınabilecek ekonomik önlem talepleri ele alındı. Toplantının bitiminde ATO Başkanı Baran, Yönetim Kurulu'nun korona virüs önlemlerine ilişkin tespit ve önerilerini aktardı.


Baran, Başkent'te işyeri faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararının ekonomik sonuçlarından etkilenecek kişi sayının işveren, çalışan ve aileleriyle birlikte değerlendirildiğinde 265 bini bulduğunun tahmin edildiğini söyledi. Baran, 8 bin 269 işletme sahibi ile 66 bin çalışanın korona virüs önlemlerinden asgari düzeyde etkilenmesi için alınması gereken önlemleri şöyle açıkladı:


"Lokanta, kafe gibi ana faaliyet alanı yeme-içme olan 6 bin 362 işletme; tiyatro, sinema, konser salonu, düğün salonu gibi ana faaliyet alanı organizasyon olan bin 28 işletme; spor, hamam, kaplıca, masaj salonu SPA alanında faaliyet gösteren 593 işletme ile oyun ve çocuk eğlence alanında faaliyet gösteren 286 işletme olmak üzere toplam 8 bin 269 işletmenin faaliyeti geçici süreyle durduruldu. Odamız tarafından yapılan çalışmaya göre bu işletmelerde yaklaşık 66 bin kişinin istihdam edildiği belirlendi. İşverenler, çalışanlar ve aileleriyle birlikte dikkate alındığında işyeri faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasının ekonomik sonuçlarından etkilenecek kişi sayısının 265 bin olduğu öngörülüyor. Hükümetimizin korona virüs salgınının yayılmaması için aldığı önlemleri desteklemekle birlikte, bu sürecin sonunda hizmet sağlayan, üretim ve ticaret yapan ve istihdam oluşturan işletmelerin altından kalkamayacağı bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kalmaması için bazı desteklere ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz."


İstihdam edilenler için destek talepleri


Baran, faaliyeti durdurulan işletmelerde istihdam edilen çalışanların çoğunun günlük yevmiyeyle çalıştığını hatırlatarak, "Bu çerçevede; faaliyeti durdurulan işletmelerde istihdam edilen çalışanların çoğu, aylık ücret yerine, günlük yevmiye veya haftalık ücret almaktadır. İşletmenin gelir sağlayamaması doğrudan çalışanın gelir sağlayamaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu şekilde çalışan kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin mağdur olmaması için, İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanması. İşyeri faaliyeti durdurulan işletme sahipleri ile bu işletmelerde istihdam edilen işçilerin kredi taksit ödemelerinin ertelenmesi. Geçici olarak faaliyeti durdurulan işletmelerde çalışan personelin su, elektrik, doğal gaz ve telefonlarının kesilmemesi ve ödeme tarihi gelmiş faturalarının ödemeleri ile kredi kartı borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi, işyerleri kapanan işverenlerin ise; KOBİ statüsünde olan ve geçimini günlük/ haftalık işyeri gelirinden sağlayanlarına İşsizlik Sigortası Fonundan geçim desteği verilmesi, 'Mücbir sebep' hali tanınarak; Kredi borçlarının, kamu/özel bankalar ayrımı yapılmadan, faizsiz olarak ertelenmesi, çalışanlarına yönelik SGK primi ödemelerinin ertelenmesi, devletin kiracısı konumundaki işverenlerin kira ödemelerine kolaylık getirilmesi, vergi mükelleflerinin vergisel ödevlerini ifa yükümlülükleri, vergi beyannamesi verme yükümlülüğünün üç ay ertelenmesi, süresi dolan veya yenilenmesi gereken idari ve ticari işlem ve belgelerin sürelerinin ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerine kullandı.


ATO'dan korona virüse karşı üyelerine ücretsiz e-Belge hizmeti


ATO Başkanı Gürsel Baran, E-ATO üzerinden verilen elektronik belgelerle ilgili, "Bu süreçte Ankara Ticaret Odası olarak, üyelerimizi desteklemek, hijyen kuralları içinde ticaretin devamını sağlamak amacıyla, E-ATO üzerinden verdiğimiz elektronik belgeleri, üyelerimizin Nisan ayı sonuna kadar ücretsiz alabilmesini sağlıyoruz. Bu çerçevede üyelerimiz Odamız hizmet binasına gelmelerine gerek olmadan, kayıt sureti, ihale durum belgesi ile bu belgelerin İngilizcelerini E-ATO uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edebilecekler. Ankara Ticaret Odası olarak, daha önce üç kez hayata geçirerek üyelerimize finansman imkanı sağladığımız KOBİ Destek Kredisi'nin yeniden yapılabilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mize başvuruda bulunduk. Hükümetimizin gerek korona virüs salgını için gerekse önlemler nedeniyle sekteye uğrayan ülke ekonomisi için gerekli önlemleri alacağına inanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu sürecin en kısa sürede atlatılmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Ekonomi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
'Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek' iddiasına Beştepe'den yanıt geldi Ekonomi
"Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek" iddiasına Beştepe'den yanıt geldi
Yetkililer 'Evden çıkmayın' derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti Ekonomi
Yetkililer "Evden çıkmayın" derken, Murat Boz'un çağrısı tepki çekti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin Ekonomi
Belediye başkanından koronavirüs çağrısı: Kesinlikle buraya gelmeyin
Karantinadakiler 'Ahır gibi' demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı Ekonomi
Karantinadakiler "Ahır gibi" demesin diye öğrenciler dolaba not bıraktı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un koronavirüs tavsiyeleri tepki çekti
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları yayınlıyor
İstanbul Barosu, her gün güncel olarak şehirdeki adliyelerde koronavirüs nedeniyle ertelenen duruşmaları...
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Koronavirüsle ilgili provokatif paylaşımlar yapan 93 şüpheliden 19'u gözaltına alındı
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman hayatını kaybetti
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Soral Seren Serengil Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Ateş Mart Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: ATO'nun video konferanslı toplantıda ekonomik önlemler görüşüldü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 18:19:58. #1.15#