ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarıyla Ankara genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını belirten Gürsel Baran, "Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor" dedi.

Hizmet sektörü altında yer alan bazı sektörlerin "mücbir sebep" ilanı talebi bulunduğunun altını çizen Baran, korona virüs nedeniyle kısıtlama kararının alındığı 16 Mart tarihinden bu yana hizmet sektörünün zor günler yaşandığını belirtti.

Yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de Ocak ayında ödemelerin başlayacağını hatırlatan Baran, "Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı