ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var

05.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:49
ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret etti.

Korona virüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarıyla Ankara genelinde yaklaşık 15 bin işletmenin ya kapandığını ya da çok düşük iş hacmiyle faaliyetlerine devam etmek durumunda kaldığını belirten Gürsel Baran, "Faaliyeti geçici süreyle durdurulan ya da kısıtlanan sektörler, bu süreci atlatabilmek için mücbir sebep ilan edilmesini bekliyor" dedi.

Hizmet sektörü altında yer alan bazı sektörlerin "mücbir sebep" ilanı talebi bulunduğunun altını çizen Baran, korona virüs nedeniyle kısıtlama kararının alındığı 16 Mart tarihinden bu yana hizmet sektörünün zor günler yaşandığını belirtti.

Yapılandırma kapsamında ertelenerek taksitlendirilen borçlar için de Ocak ayında ödemelerin başlayacağını hatırlatan Baran, "Kapanma sürecinden sonra açılan işletmeler, vatandaşların salgın tedirginliği nedeniyle ciro yapamadı. Şimdi yeniden kapanmalar söz konusu ve ödemeler büyük sıkıntı olarak işletmelerin önünde duruyor. Bu ödemelerin makul bir zamana ertelenmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran 'küçük işletmelere' destek istedi
Son dakika haberi | ATO Başkanı Baran "küçük işletmelere" destek istedi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kapanan iş yerleri ile ilgili açıklama
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan kapanan iş yerleri ile ilgili açıklama
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Kahvehanesi kapanan esnaf manavlığa başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Ivana Sert Gonca Vuslateri Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Sörloth Sinan Gümüş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Çocuk Aralık Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ATO'nun gündeminde kısıtlamadan dolayı kapanan işletmeler var - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 10:53:27. #1.15#
title