ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı
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ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı

ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtımı Ankara Kent Konseyi Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) hazırladığı Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtımı Ankara Kent Konseyi Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi'nin de katkı verdiği ansiklopedi niteliğindeki Coğrafi İşaretli Ürünler kitabında, bu ürünlere ait kavramlar, ürün tescil aşamaları, denetimi, markalaşma, kooperatifleşme, ürünlerin ticarileşmesi gibi çok sayıda başlık tüm detaylarıyla ele alınırken, QR kodla ulaşılan videolarla da dijital satış, pazarlama, e-ticaret ve markalaşma gibi konular ve eğitim programları da yer buluyor.

ATO'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, coğrafi işaretin bir ürün için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Şahin, coğrafi işaretle ürünün orjinalliğin korunduğunu ve emek sahiplerinin hakkının da verildiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin en az 2 bin 500 tane kendine has özel ürünü var. Bunu kısa zamanda dünyaya tanıtabiliriz. Bizim kendi kültürümüze ait ürünlerimizi, varlıklarımızı muhafaza ederken aynı zamanda coğrafi yer haklarıyla ilgili gelişmeleri de çok yakından takip etmek zorundayız. Aksi takdirde sizin egemenlik alanlarınıza saldırılar veya oraya girme niyetleri karşımıza çıkabilir." dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran da coğrafi işaretin hem üreticiyi hem tüketiciyi koruduğunu ve ürünün kalitesini artırarak standartlaştırmayı sağladığını vurguladı.

Markalaşmanın önemine dikkati çeken Baran, "Coğrafi işaretli ürünler bir yandan katma değer ve istihdam oluştururken, tüketicinin ve üreticinin gelirlerini yükseltiyor. Yine çok değer verdiğimiz kırsal nüfusu yerinde tutuyor, tarımsal üretim çeşitliliğini teşvik ediyor ve özgür ürünlerinde gelişmesini sağlıyor." diye konuştu.

Baran, coğrafi işaretli ürünlerin turizm sektörüne de büyük bir katkı sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bizim yaklaşık 776 tane ürünümüzün bizim ülkemize katma değeri 1,5 milyar avrodur. Ayrıca 715 tane tescil almak için bekleyen ürünümüz var. Avrupa Birliği'nden tescil almak çok önemli. Buradan yeni tescil aldığımız 4 ürünle bu sayı 7'e yükseldi. Bunlar, Aydın Kestanesi, Milas Zeytinyağı, Bayramiç Beyazı ve Taşköprü Sarımsağı. Avrupa Birliği'nde de tescil almak için sıra bekleyen ürün sayımız da şu an 18. Dileriz ki bu 18 ürünümüz de bir an önce tescil alsın ve ülke ekonomisine katkı sağlasın."

Konuşmaların ardından davetliler coğrafi işaretli ürünlerin tanıtıldığı standı incelediler ve ikram edilen ürünlerden tattılar.

ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı
ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı
ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı
ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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ATO'nun Coğrafi İşaretli Ürünler kitabının tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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