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ATO'nun "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi" sanal ortamda

Ankara Ticaret Odası (ATO), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf sergisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sanal ortama taşıdı.

ATO'nun
13.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:57

Ankara Ticaret Odası (ATO), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf sergisini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sanal ortama taşıdı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi" Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşuyor.

Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortama taşınan sergi, www.atonet.org.tr adresi üzerinden ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin sanal tur yaparak 360 derece gezebileceği sergide, fotoğrafların üzerine tıklandığında yüksek çözünürlüklü haline ulaşılabilecek.

Sergiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz gecesinin milletçe önemli bir imtihan verilen gece olarak kayda geçtiğini vurguladı. Baran, "O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimiz, içine gizlenen vatan hainlerini feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve darbe girişimini püskürterek yeni bir destan yazdı." değerlendirmesinde bulundu

Baran, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin, devleti ve milletiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıktığına dikkati çekti. Baran şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizle gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. İş dünyası olarak, bağımsız ekonomi için demokrasi nöbetimiz devam ediyor. Biz de bu günü, 15 Temmuz gecesinin fotoğraflarıyla anmak için dijital bir sergi düzenledik. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimizi minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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