ATO mesleki eğitime destek vermeye devam ediyor

19.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:00

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak öğrencilerin bilgisini pratiğe dönüştürerek gelişmelerini, bu sayede hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedeflediklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Çıraklık Atölyesi, odanın destekleriyle yenilendi.

Baran atölyenin açılışında yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin kalitesinin nitelikli iş gücü anlamına geldiğini belirterek, eğitime yapılan katkıların misliyle iş hayatında karşılığını bulduğunu ifade etti.

Altındağ'da 1987'de eğitim vermeye başlayan Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezinin Ankara'nın nadir çıraklık eğitimi veren kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Yüzyıllardır Ankara'nın bu bölgesinde ticaretin usta-çırak ilişkisiyle geliştiği Ahilik geleneğini bugünün okul sıralarındaki gençler sürdürecek. Bu noktada bize gençlerimizi destekleyip eğitimlerine katkıda bulunmak düşer. Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak öğrencilerin bilgisini pratiğe aktararak gelişmelerini ve hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedefliyoruz."

Kaynak: AA