ATO meslek komitesinden Kaymakam Bilgihan'a ziyaret

04.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:58

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü, Gölbaşı'nda üretim yapan sektör temsilcileri ile Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Bilgihan'a sektör hakkında bilgi veren Güçlü, "ATO olarak yürütülen çalışmalar neticesinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılması noktasında son aşamaya gelinmiştir. Yapılacak protokol çerçevesinde diğer sektörleri de içine alacak olan listede Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de Doğal Taş ve Mermer üretiminde nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik bölüm açılması ve Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi'nin de sürece dahil edilmesi ile nihayetlenecek." dedi.

"Böylece Türkiye genelinde bir ilk olacak ve doğal taş üzerine Gölbaşı'nda bir bölüm açılmış olacak." diyen Güçlü, Gölbaşı Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bilgihan ise yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, ilçede yapılan her olumlu işe katkı verme gayretinde içinde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA