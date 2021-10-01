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ATO Meclis Üyesi Karabıyık: "FETÖ'yle mücadele edenleri yalnız bıraktık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
ATO Meclis Üyesi Karabıyık:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Üner Karabıyık, ATO'nun 2013 yılı seçimlerinde FETÖ'nün ATO'yu ele geçirmesine karşı duruş gösteren ve FETÖ tarafından kumpas kurulan ATO çalışanlarına gereken hukuki ve manevi desteğin verilmediğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi Üner Karabıyık, ATO'nun 2013 yılı seçimlerinde FETÖ'nün ATO'yu ele geçirmesine karşı duruş gösteren ve FETÖ tarafından kumpas kurulan ATO çalışanlarına gereken hukuki ve manevi desteğin verilmediğini söyledi.

ATO Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Karabıyık, 2013 seçimlerinde ATO yönetimini FETÖ'nün ele geçirdiğini sağır sultanın duyduğunu ama ATO'da makam sahibi olanların duymak istemediklerini belirterek, "FETÖ'ye karşı kurumsal ölçekte Türkiye'de ilk karşı duruşun adresi ATO, tarihi 2013'tür. 2013 yılında seçilerek 2016 yılında istifa eden ATO yönetiminde yer alan firari FETÖ üyelerinin eski genel sekreter Dücane Ergezen ve çalışma arkadaşlarının kurdukları kumpaslara ATO seyirci kalmıştır. Bugün herkesin sahiplendiği 2013 mücadelesini yüreklilikle verenlerin kumpaslarla mahkeme salonlarında yargılanmasına bizler, makam sahipleri seyirci kaldı. FETÖ ağırlıklı olduğunu sağır sultanın duyduğu önceki yönetimin kumpaslarla burada mücadele verenlere yönelik açtığı kumpas davalarından çekilme zahmetinde dahi bulunulmadı. Kimin neyin davasını güttüğünü bundan daha açık şekilde gösteren bir tablo olamaz. O gün verilen mücadelenin bedelini ödeyenler, milyonlarca liralık işler yapan koca koca işadamları değil, maaşlarını bu dava için kaybetmeyi göze alanlardır" dedi.

Karabıyık, şunları söyledi:

"2013'te yaşananlar sonrası ATO'nun eski ATO olmadığını idrak edemeyenlerin sırça köşklerde masalar kurarak son gece operasyonları ile sahada ter döken değerli meclis üyelerinin emeklerini masalarına meze edemeyeceklerini de anlamamış olacak ki hala masa masa gezmekten geri duramıyorlar. Onlar da er geç anlar elbet. Hakikat dimdik ayaktadır. Bugün o dönemin ATO Genel Sekreteri Dücane Ergezen ve çalışma arkadaşlarının duruşlarında bu hak duruşu kör gözlerle bile müşahede ediyoruz. Bu kurum için bedel ödemiş insanların iade-i itibarı, kurumun kendisi tarafından gösterilmesi gerektiğine inanıyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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